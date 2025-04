Tajani: "Verso 2% Pil per Difesa. Dazi? Meloni in Usa per azzerarli"

"Le spese per la difesa. Sì, noi siamo pronti ad arrivare al 2% (del Pil), presto ci sarà l'annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio. Questo è un segno della volontà italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato". Sono le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Io sono favorevole alla difesa europea come obiettivo finale da raggiungere e questo è un segnale... che l'Italia intende spendere di più per garantire la sicurezza e per essere protagonista all'interno del pilastro europeo della Nato", ha aggiunto Tajani.

"La situazione dei dazi sta lentamente migliorando"

Poi, intervenendo a un forum al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka per presentare il Piano d'azione per l'export italiano promosso dal governo, Tajani ha parlato anche dei dazi. "Credo che la situazione" sui dazi "stia lentamente migliorando, il commissario Sefcovic è adesso a Washington per trattare con gli americani, ci sono 90 giorni di tempo. Il viaggio della Meloni non è un viaggio per giocare una partita italiana, è un viaggio certamente per rafforzare i rapporti con gli americani, ma è un viaggio finalizzato anche a spingere il governo americano ad arrivare a dazi zero, e l'obiettivo potrebbe essere quello di creare un grande mercato euro-americano di libero scambio".