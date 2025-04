Antitrust: dazi come il veleno. In dieci anni risparmiati 9 miliardi

“I dazi sono veleno per la concorrenza e il libero mercato. Portano all'aumento dei prezzi, la tassa peggiore per i consumatori. Speriamo che il mondo rinsavisca”. Nessun giro di parole per il presidente dell’Autorità Antitrust Roberto Rustichelli: una guerra commerciale con tasse e contro-tariffe alla dogana sconvolgerebbe gli assetti sui quali si basano gli scambi delle merci a livello mondiale, causando un rialzo dell'inflazione e una recessione economica.

I nodi: trasporti locali, rifiuti, acqua

“Questo lo riteniamo molto importante, perché lo Stato va a casa dei suoi cittadini, si siede accanto a loro e restituisce il maltolto”, dice Rustichelli. Ovviamente, non va tutto bene. La concorrenza nel nostro Paese "gode di buona salute", ma rimangano diverse criticità - aggiunge il numero uno dell'Antitrust - soprattutto nei trasporti locali (ferrovie ma anche taxi), nella gestione dei rifiuti e nella distribuzione dell’acqua. Limiti alla concorrenza che finiscono non solo per pesare sulle tasche ma anche per comprimere diritti e libertà.