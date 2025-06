Steve Schwarzman, chi è il fondatore di Blackstone

“Stiamo vedendo segnali di cambiamento in Europa - ha dichiarato in un'intervista al Financial Times, il CEO e co-fondatore di Blackstone -. I leader europei stanno diventando generalmente più consapevoli del fatto che i loro tassi di crescita nell’ultimo decennio sono stati bassi e che questa situazione non è sostenibile. Per questo stanno iniziando a fare pressione sull’UE in materia di deregolamentazione. Pensiamo che l’Europa abbia la possibilità di fare meglio rispetto al passato"

Blackstone punta a investire 500 miliardi di dollari in Europa, a seguito della crescente attrattiva del Vecchio Continente in un periodo di turbolenze geopolitiche. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Steve Schwarzman in un’intervista a Bloomberg, precisando che si tratta di un piano decennale. Schwarzman ha evidenziato come l’Europa rappresenti una “grande opportunità” per il più grande gestore di asset alternative del mondo con oltre 1.000 miliardi di dollari di masse gestite e uffici in 27 città del mondo. “Stiamo vedendo segnali di cambiamento in Europa - ha dichiarato in un'intervista al Financial Times, il CEO e co-fondatore di Blackstone -. I leader europei stanno diventando generalmente più consapevoli del fatto che i loro tassi di crescita nell’ultimo decennio sono stati bassi e che questa situazione non è sostenibile. Per questo stanno iniziando a fare pressione sull’UE in materia di deregolamentazione. Pensiamo che l’Europa abbia la possibilità di fare meglio rispetto al passato".