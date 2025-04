Per il presidente Donald Trump, la visita in corso del suo omologo cinese Xi Jinping in Vietnam è mirato a "fregare" gli Stati Uniti. Xi si trova ad Hanoi da ieri, nell'ambito di un tour nel Sud-est asiatico che includerà Malesia e Cambogia, per consentire a Pechino di presentarsi come un'alternativa stabile a Washington, in piena guerra commerciale sui dazi. Ieri, il leader cinese ha invitato il suo Paese e il Vietnam a "opporsi alle prepotenze unilaterali e a sostenere la stabilità del sistema globale di libero scambio", secondo i media statali di Pechino. Ore dopo, Trump ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che il loro incontro mirava a danneggiare gli Stati Uniti. "Non do la colpa alla Cina. Non do la colpa al Vietnam. Non la do. Vedo che si incontrano oggi, ed è meraviglioso", ha detto. "E' stato un incontro meraviglioso, è stato come cercare di capire come possiamo fregare gli Stati Uniti d'America", ha criticato il presidente Usa. Cina e Vietnam hanno firmato 45 accordi di cooperazione nei settori delle catene di approvvigionamento, intelligenza artificiale, pattugliamenti marittimi congiunti e sviluppo ferroviario. In un incontro con il leader vietnamita To Lam, Xi ha affermato che i loro Paesi "si trovano a un punto di svolta nella storia e dovrebbero procedere congiuntamente". Lam ha dichiarato, dopo i colloqui, che i due leader "hanno raggiunto percezioni comuni molte importanti e complete", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa vietnamita.