Dazi, Trump nega stop su auto. Domani vede Meloni. Borse giù. LIVE

Donald Trump continua a creare il caos con la sua guerra dei dazi. Il presidente degli Stati Uniti ha gelato l’Unione europea, rigettando la sua proposta di sospendere le tariffe reciproche sui beni industriali, comprese le automobili. Poi ha rilanciato: è in corso una valutazione sui minerali essenziali.

Secondo il Wsj, l'amministrazione Usa vuole usare le trattative sui dazi per fare pressione sui partner commerciali affinché limitino i loro rapporti con la Cina. "Con i dazi stiamo incassando centinaia di miliardi di dollari dopo molti decenni in cui siamo stati derubati. È il momento di non permetterlo più", ha detto il tycoon a Fox Noticias. E su Truth: “Con i dazi inflazione in calo, promessa mantenuta”. "In 100 giorni questa nuova amministrazione ha causato tanti danni e tanta distruzione", ha dichiarato invece l’ex presidente Joe Biden. Intanto la premier Giorgia Meloni è in partenza per Washington e giovedì vedrà Trump: “Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo”.

Anche i Mercati guardano alle nuove mosse di Trump. L’Europa ha aperto in calo (Milano -0,76%, Parigi -0,8%, Francoforte -0,64%, Londra -0,19%) e sta proseguendo in terreno negativo. Chiusura in rosso per le principali Borse di Asia e Pacifico, guidate da Tokyo che perde l’1,01%. Contrastate le cinesi: Shanghai chiude a +0,26%, Shenzhen a -1,10%. Negativi i future di Wall Street.

