Insediamento di Leone XIV: dalla messa al dress code, le nuove regole

Introduzione

Domani, domenica 18 maggio, si terrà la cerimonia ufficiale di insediamento di Leone XIV. Attese fino a 250mila persone. Non sono ancora emersi i dettagli del rito, ma ci sarà un ritorno al passato, con una funzione più solenne e meno dimessa rispetto a quanto voluto dal defunto papa Francesco. Secondo indiscrezioni, tornerà anche il velo per le consorti degli ambasciatori invitati all'evento. E anche l'ingente piano per la sicurezza sarà in... "stile Leone".