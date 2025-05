Papa Leone XIV: “Basta produrre armi, seguire la via del dialogo”

“Occorre la volontà di smettere di produrre strumenti di distruzione e di morte”. A dirlo è stato Papa Leone XIV, ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato alla Santa Sede. Secondo il pontefice, che ha rilanciato l'appello di Bergoglio per fermare la cosa al riarmo, è possibile "sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista”, ma questo “esige anche una sincera volontà di dialogo, animata dal desiderio di incontrarsi più che di scontrarsi”. In questa prospettiva è necessario, secondo Leone XIV, “ridare respiro alla diplomazia multilaterale e a quelle istituzioni internazionali che sono state volute e pensate anzitutto per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla Comunità internazionale”.

Papa Leone XIV: “Adoperarsi per porre rimedio alle disparità globali”

Il Pontefice ha proseguito sottolineando che "perseguire la pace esige di praticare la giustizia". Poi è tornato a rimarcare le motivazioni per cui ha scelto di chiamarsi Leone. “Come ho già avuto modo di accennare, ho scelto il mio nome pensando anzitutto a Leone XIII, il Papa della prima grande enciclica sociale, la Rerum novarum”. Poi ha aggiunto: "Nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, la Santa Sede non può esimersi dal far sentire la propria voce dinanzi ai numerosi squilibri e alle ingiustizie che conducono, tra l'altro, a condizioni indegne di lavoro e a società sempre più frammentate e conflittuali”. Per il Papa, “occorre adoperarsi per porre rimedio alle disparità globali, che vedono opulenza e indigenza tracciare solchi profondi tra continenti, Paesi e anche all'interno di singole società".

Papa Leone XIV: “La pace si costruisce nel cuore”

Leone XIV è tornato poi a parlare della pace. "La pace si costruisce nel cuore e a partire dal cuore, sradicando l'orgoglio e le rivendicazioni, e misurando il linguaggio, poiché si può ferire e uccidere anche con le parole, non solo con le armi", ha proseguito. Troppe volte "la consideriamo una parola 'negativa', ossia come mera assenza di guerra e di conflitto, poiché la contrapposizione è parte della natura umana e ci accompagna sempre, spingendoci troppo spesso a vivere in un costante 'stato di conflitto': in casa, al lavoro, nella società", ha spiegato ancora il Pontefice. La pace "sembra una semplice tregua, un momento di riposo tra una contesa e l'altra poiché, per quanto ci si sforzi, le tensioni sono sempre presenti, un po' come la brace che cova sotto la cenere, pronta a riaccendersi in ogni momento", ha ribadito. Ma “nella prospettiva cristiana come anche in quella di altre esperienze religiose la pace è anzitutto un dono: il primo dono di Cristo: 'Vi do la mia pace'”. Per Leone XIV è anche “un dono attivo, coinvolgente, che interessa e impegna ciascuno di noi, indipendentemente dalla provenienza culturale e dall'appartenenza religiosa, e che esige anzitutto un lavoro su sé stessi".

Papa Leone XIV: “Chiudere le contese, da Ucraina a Terra Santa”

Papa Prevost ha affrontato anche la questione delle guerre in Ucraina e Medio Oriente. "Il mio ministero inizia nel cuore di un anno giubilare, dedicato in modo particolare alla speranza”, ha aggiunto. “È un tempo di conversione e di rinnovamento e soprattutto l'occasione per lasciare alle spalle le contese e cominciare un cammino nuovo, animati dalla speranza di poter costruire, lavorando insieme, ciascuno secondo le proprie sensibilità e responsabilità, un mondo in cui ognuno possa realizzare la propria umanità nella verità, nella giustizia e nella pace", ha ribadito il pontefice aggiungendo: "Mi auguro che ciò possa avvenire in tutti i contesti, a partire da quelli più provati come l'Ucraina e la Terra Santa".