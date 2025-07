Francia, auto fuori strada durante rally: 3 morti

È di tre morti il bilancio dell'incidente che si è verificato durante il rally della Fourme che si disputava ad Ambert, in Francia centrale, quando un'auto è finita fuori strada travolgendo gli spettatori. Due fratelli di 60 e 70 anni sono morti sul colpo, mentre un uomo di 44 anni è deceduoa all'ospedale di Clermont-Ferrand dove era stato portato d'urgena in elicottero. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La gara di oggi è stata annullata.

Piloti ricoverati

Il rally della Fourme, giunto quest'anno alla sua 32esima edizione, si corre nello spettacolare scenario del vulcano Puy-de-Dome. Gli equipaggi in gara erano 170. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una decina di persone. A bordo dell'auto uscita di pista, una Peugeot 208 modificata, c'erano il pilota di 22 anni e il co-pilota di 51. Entrambi sono stati ricoverati ad Ambert; le loro condizioni non sono gravi, ma sono stati sottoposti a test tossicologici. Dopo l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo, gli inquirenti dovranno accertare se gli spettatori fossero dietro le barriere di protezione o fuori dalle zone riservate. Non è la prima volta che si verificano incidenti al rally della Fourme: l'anno scorso era morto un commissario di gara di 42 anni.