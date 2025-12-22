Muore in un incidente Vince Zampella, padre dei videogame Call of Duty

Secondo i media americani, lo sviluppatore ed executive, i cui studi hanno creato alcuni dei giochi più venduti al mondo, è morto mentre guidava la sua Ferrari su una strada panoramica a nord di Los Angeles
Lo sviluppatore di videogiochi Vince Zampella, i cui studi hanno creato alcuni dei giochi più venduti al mondo, è morto domenica pomeriggio in un incidente con una Ferrari sulla Angeles Crest Highway, nel Sud della California. Zampella, 55 anni, figura di grande rilievo nell'industria dei videogiochi, era a capo di Respawn Entertainment. In precedenza è stato Ceo di Infinity Ward, lo studio dietro il celebre franchise di successo "Call of Duty". L'incidente, che ha coinvolto una sola auto, è avvenuto lungo la strada panoramica a nord di Los Angeles, nelle montagne di San Gabriel. L'auto, che viaggiava in direzione Sud, è uscita di strada, ha colpito una barriera di cemento e ha preso fuoco. Zampella è rimasto intrappolato nell'auto in fiamme ed è morto sul posto, mentre un altro passeggero è deceduto in ospedale.
