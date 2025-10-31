Lucca Comics & Games 2025, i costumi dei cosplayer. FOTO

Anche quest'anno migliaia di appassionati hanno invaso il centro di Lucca per vivere da vicino il mondo del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema e delle serie televisive. Tra espositori da tutto il mondo, anteprime cinematografiche, eventi ed incontri, anche tantissimi cosplayer. Ecco alcuni dei più curiosi
- Anche per il 2025 il "Lucca Comics and Games" propone il meglio della produzione del fumetto mondiale, del gioco da tavolo e dei videogiochi, ma anche del cinema e delle serie tv, tra editori italiani e internazionali, anteprime e varianti esclusive, edizioni speciali e centinaia di incontri imperdibili per gli appassionati. Ad animare la città toscana ci sono anche tanti cosplayer
- Eccentrici e coloratissimi, i cosplayer sono già stati avvistati nei luoghi degli eventi a Lucca. Si tratta di persone che si calano nei panni di personaggi come quelli di anime, manga, fumetti, videogiochi o film, per hobby o per passione
- Il termine nasce dalla fusione delle parole inglesi "costume" (costume) e "play" (gioco). Infatti i cosplayer cercano di imitare non solamente l'aspetto estetico ma anche le gestualità e i comportamenti del personaggio scelto e che vogliono rappresentare
- L'edizione 2025 di "Lucca Comics & Games" termina il 2 novembre ed è iniziata il 29 ottobre. Il programma, ogni anno, include centinaia di eventi come mostre, concerti, sfilate e incontri con ospiti italiani e stranieri. Ed offre anche aree dedicate a tornei, presentazioni di libri e workshop
- Ad attirare l'attenzione sono, come detto, anche i tantissimi appassionati di cosplay con centinaia di migliaia di visitatori che partecipano vestendo i panni dei loro personaggi preferiti. E che i tanti visitatori dell'evento non perdono occasione per fotografare
- "Lucca Comics & Games" si svolge in gran parte del centro storico di Lucca, con aree dedicate che cambiano ogni anno in base alla tematica, ma che di solito coinvolgono piazza Napoleone per l'editoria e mostre in luoghi iconici come Palazzo Ducale.
- Tra gli autori più attesi dell'edizione 2025 Dan Jurgens, creatore e illustratore. Dopo aver creato il personaggio di Booster Gold, Jurgens si occupa fra le altre cose di Green Arrow e Superman: The Man of Steel, Justice League America, ed è uno degli architetti della celeberrima saga sulla morte dell'Uomo d'Acciaio.
- Per gli appassionati di videogiochi un appuntamento incredibile è quello con la presenza di Hideo Kojima, che conclude la tappa del Death Stranding World Strand Tour 2 in cui presenta il suo libro L’Arte di Death Stranding. La visita dell’acclamato game creator di fama mondiale e fondatore di Kojina Productions prevede anche panel con ospiti e la proiezione del documentario HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS.
- Per gli amanti del cinema non passa inosservata la presenza di Luc Besson, maestro del cinema europeo e internazionale, autore di pellicole cult come Nikita, Lèon e Il Quinto Elemento. Besson è protagonista di una masterclass per svelare i segreti del suo cinema, per poi presentare l'anteprima del suo nuovo film, Dracula – L’amore perduto.
- Chi ama la musica non può ignorare la presenza di Caparezza, che presenterà Orbit Orbit, il suo nuovo disco accompagnato da un fumetto. Il progetto esce proprio oggi, 31 ottobre.
- Nell'ambito degli appuntamenti previsti si è tenuta la sera di giovedì 30 ottobre al Teatro del Giglio Giacomo Puccini la cerimonia di premiazione dei Lucca Comics & Games Awards 2025. L'evento ha celebrato l'eccellenza creativa e l'innovazione artistica, conferendo riconoscimenti ai migliori autori e alle migliori autrici, illustratori e illustratrici, game designer e creativi e creative le cui opere si sono distinte nel panorama culturale di quest’anno.
- Tra i momenti più attesi, c'è stata anche la consegna degli ambiti Yellow Kid, considerati i premi più prestigiosi. Tra i premiati anche il maestro Tetsuo Hara “per la sua straordinaria carriera e per aver creato un'icona del manga come Hokuto no Ken (Ken il Guerriero)". Premiato anche "il suo stile grafico inconfondibile, caratterizzato da un'eccezionale cura dei dettagli anatomici, muscolature poderose e chiaroscuri marcati che ha ridefinito il genere d'azione post-apocalittico e influenzato intere generazioni di artisti".