Lucca Comics & Games 2025, i costumi dei cosplayer. FOTO

Anche quest'anno migliaia di appassionati hanno invaso il centro di Lucca per vivere da vicino il mondo del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema e delle serie televisive. Tra espositori da tutto il mondo, anteprime cinematografiche, eventi ed incontri, anche tantissimi cosplayer. Ecco alcuni dei più curiosi

