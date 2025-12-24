Borghi più belli d’Italia 2025, entrano sette nuovi centri: ecco quali

Come stabilito dall'associazione de I borghi più belli d'Italia, cinque piccoli centri della Penisola hanno soddisfatto i 72 parametri richiesti, basati sul patrimonio artistico, storico, paesaggistico e sulle iniziative per la tutela dell'ambiente e la promozione turistica. A questi si aggiungono gli "ospiti" Biella e Termoli che per la loro dimensione resteranno nel circuito per i prossimi due anni. Ora i borghi associati sono in tutto 382