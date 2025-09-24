Borghi più belli del mondo, nella classifica Forbes c’è anche l’Italia

Al quarto posto Forbes colloca Giethoorn, nei Paesi Bassi, un villaggio della regione di Overijssel caratterizzato da pittoresche case con tetti di paglia affacciate su stretti canali, collegati da ponti ad arco e circondati da giardini fioriti. Qui, come precisa Forbes, si trovano anche il Museo Giethoorn ’t Olde Maat Uus, dedicato alla storia dei tagliatori di torba e dei pescatori, e il vicino parco naturale De Weerribben-Wieden. Quinta posizione per Gásadalur, nelle Isole Faroe, un piccolo centro sull’isola di Vágar incorniciato dal monte Árnafjall e famoso per la cascata Múlafossur che precipita nell’Atlantico. Un tempo isolato, oggi è raggiungibile grazie a un tunnel scavato nella roccia, che ha reso più accessibile questo villaggio sospeso tra mare e scogliere