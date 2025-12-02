Offerte Sky
Natale a Nemi, la magia delle fiabe prende vita nel borgo

Cronaca

Oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree circostanti del borgo in provincia di Roma in un itinerario dedicato alle fiabe più amate, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Peter Pan, fino a Pinocchio. Ingresso gratuito

Si chiama “Il Natale da favola nel borgo”, l'eventoi pensato dal comune di Nemi per le festività natalizie. Oltre cento installazioni luminose e scenografiche trasformeranno il centro storico e le aree circostanti in un itinerario dedicato alle fiabe più amate, da Alice nel Paese delle Meraviglie a Peter Pan, fino a Pinocchio. Un percorso tra luci, colori e ambientazioni suggestive, pensato per famiglie, bambini e visitatori di ogni età.

Un grande evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con This Is Wonderland, format originale firmato Lux Eventi, realtà creativa legata alla storia e alla tradizione.


Borghi più belli d'Italia


“Nemi sarà candidata nel 2026 al concorso nazionale Borgo dei Borghi per il titolo di “Borgo più bello d’Italia”, e questa iniziativa natalizia ne è la prova. Siamo lieti di inaugurare il Parco di Natale venerdì 5 dicembre alle 17:30 in Piazza Roma", dichiara il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci.


Per guidare il pubblico  sarà disponibile una mappa dei “Posti da Favola”, i luoghi ideali per scattare foto nel cuore di Nemi. 

Ingresso libero

Il percorso sarà visitabile per l’intero periodo delle festività, con ingresso libero, e sarà arricchito da iniziative culturali, mostre d’arte, il bellissimo presepe a Palazzo Ruspoli realizzato da maestri amatori, e ancora concerti e la spettacolare discesa della Befana dal Castello. 

