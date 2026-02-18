 Buon Mercoledì delle Ceneri: immagini e frasi da inviare su WhatsApp | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mercoledì delle Ceneri, frasi da inviare per l'inizio della Quaresima

Lifestyle fotogallery
8 foto
©IPA/Fotogramma

Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio dei quaranta giorni di preparazione alla Pasqua ed è tradizionalmente caratterizzato dal rito dell’imposizione delle ceneri sul capo. In questa giornata, in tanti scelgono di inviare un messaggio per condividere un pensiero di pace con i propri cari. Ecco alcune frasi da inviare ad amici e familiari

Lifestyle: Ultime gallery

Carnevale, da Ivrea a Viareggio: gli scatti più belli. FOTO

Lifestyle

Il Carnevale porta in tutta Italia un'esplosione di colori, maschere e tradizioni che uniscono...

8 foto

Al via il Capodanno cinese, i festeggiamenti nel mondo. FOTO

Lifestyle

Secondo lo zodiaco cinese, il 17 febbraio si apre l'anno del Cavallo di Fuoco, che...

10 foto

Martedì grasso, storia e significato dell'ultimo giorno di Carnevale

Lifestyle

È il giorno che per tradizione fa calare il sipario sul Carnevale aprendo la strada al...

14 foto

Buon Martedì Grasso 2026, le frasi e le immagini da inviare

Lifestyle

I festeggiamenti del Carnevale si concludono, da tradizione, con il Martedì Grasso, il giorno che...

8 foto

Carnevale Viareggio, sfilata dei carri allegorici sul lungomare. FOTO

Lifestyle

Si è tenuto il quarto Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio, giunto alla sua 153esima...

10 foto
Carnevale di Viareggio

ALTRE NOTIZIE

Iran, spiragli nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. LIVE

live Mondo

Iran e Stati Uniti fanno progressi. Cauto ottimismo dopo il second round di negoziati indiretti,...

Bimbo trapiantato, c'è nuovo cuore. Esperti valuteranno compatibilità

Cronaca

"Si deve valutare se il gruppo sanguigno di questo organo è compatibile con quello di Domenico. E...

Ucraina, finita dopo 6 ore la prima giornata di trilaterale a Ginevra

Mondo

I negoziati Ucraina-Russia-Stati Uniti in Svizzera proseguiranno domani. La scorsa notte la...