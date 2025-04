Biden attacca Trump: "Da nuova amministrazione danni e distruzione"

Lo ha detto, da Chicago e nel suo primo discorso ufficiale da ex presidente, l'ex inquilino della Casa Bianca. "In meno di 100 giorni, questa amministrazione ha causato tanti danni e tanta distruzione: è quasi incredibile che possa accadere in così poco tempo", ha sottolineato

Nel suo primo discorso ufficiale da quando ha lasciato la Casa Bianca, Joe Biden ha attaccato senza mezzi termini il nuovo corso targato Donald Trump. "In meno di 100 giorni, questa amministrazione ha causato tanti danni e tanta distruzione: è quasi incredibile che possa accadere in così poco tempo", ha dichiarato l'ex presidente americano. "Hanno preso a calci l'amministrazione della previdenza sociale, cacciando 7mila dipendenti", ha proseguito Biden da Chicago, riferendosi all'agenzia nazionale che eroga le pensioni e le prestazioni di invalidità. Abito blu e cravatta, l'ex inquilino della Casa Bianca ha tenuto il suo discorso durato circa per 30 minuti, in occasione di un evento sui diritti dei disabili.

Gli attacchi a Musk e Lutnick

Nel suo eloquio, Biden ha mostrato qualche incertezza e alcune pause, riuscendo comunque a stigmatizzare le riduzioni di personale, promosse da Trump e da Elon Musk alla guida del Doge e lamentando anche che il sito web della previdenza sociale "sta andando in crash". Impedendo, di fatto, ai pensionati di ottenere i loro sussidi. Molti americani, ha concluso Biden, "contano letteralmente sulla previdenza sociale per comprare cibo, solo per sopravvivere", ha tuonato l'ex presidente Usa, e "per molti di questi beneficiari è la loro unica fonte di reddito. Se venisse tagliata o eliminata, sarebbe devastante per milioni di persone". Poi, ancora, ha criticato il segretario al Commercio di Trump, Howard Lutnick per la frase sui "truffatori" dell'assicurazione sociale. "Che dire della madre 94enne che vive da sola, che non ha un miliardario in famiglia?", ha riferito, polemico, l'ex presidente.