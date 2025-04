Borse europee, consigli di Morgan Stanley per difendersi dai rimbalzi

Introduzione

Le borse europee registrano un certo nervosismo, i rendimenti dei T-Bond Usa sono in forte rialzo mentre continua la discesa del dollaro. La banca americana Morgan Stanley è corsa ai ripari per tranquillizzare la sua clientela. Intanto Trump ha sospeso i dazi per 90 giorni.

L’istituto sta esortando investitori e risparmiatori a “non seguire il recente rimbalzo” e a concentrarsi invece su aree più difensive del mercato. Ecco quali sono le strategie suggerite