S&P alza il rating, Panetta: "Me lo aspettavo. Può migliorare ancora"

"Rispetto a 15 anni fa sono migliorate le condizioni del sistema bancario, che allora erano deboli e in sofferenza", ha detto il governatore della Banca d'Italia al Festival dell'economia di Trento. Poi ha esaltato l'euro digitale: "Va fatto, è un'innovazione che non sostituirà le banconote". Sui dazi: "Bisogna vedere il loro impatto sul dollaro". Oggi il ministro Giorgetti all'Ecofin ascolta articolo

S&P ha alzato il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. "Non sono sorpreso, anzi me lo aspettavo", ha affermato il governatore di Bankitalia Fabio Panetta al Festival dell'economia a Trento. "Tre mesi fa lo avevo detto esplicitamente. Le condizioni dell'economia italiana sono cambiate, è cambiato il modo di condurre i conti pubblici che sono stati gestiti con ragionevolezza e non sono stati trattati come una variabile indipendente, con l'attenzione a coniugare le esigenze dell'economia con la necessità di contenere il debito elevato. Quindi migliorano le condizioni della finanza pubblica", ha aggiunto Panetta. Nelle scorse ore, anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, oggi impegnato all'Ecofin, ha commentato soddisfatto il giudizio di S&P, che "premia la serietà dell'approccio del governo italiano alla politica di bilancio. Nel clima generale di incertezza, prudenza e responsabilità continueranno ad essere la nostra linea di azione".

"Giudizio ancora migliorabile" "Rispetto a 15 anni fa, quando ci fu il peggioramento delle valutazioni delle agenzie, sono migliorate le condizioni del sistema bancario, che allora erano deboli e in sofferenza", ha sottolineato Panetta. Oggi, invece, "siamo un creditore nei confronti del Paesi esteri, quindi non solo non mi stupisce" la valutazione di S&P "ma potrebbe ancora migliorare la valutazione". L'impatto dei dazi sul dollaro "C'è un argomento che sta acquisendo sempre più rilevanza: quale sarà l'impatto dei dazi sul ruolo del dollaro. Come le misure in discussione negli Usa possano infuenzare il dollaro è un argomento importantissimo", ha affermato il governatore di Bankitalia riferendosi alle tariffe di Donald Trump. "Ci si interroga sulle conseguenze di tutto questo sul sistema monetario internazionale. Perché l'economia mondiale, il suo assetto, i rapporti internazionali, le relazioni commerciali, si reggono sul ruolo fondamentale del dollaro nell'economia mondiale e dopo il dollaro vi è l'euro", ha rimarcato. L'urgenza di un euro digitale "Gli strumenti di pagamento di oggi, per quanto evoluti, mostrano ancora limiti. Ed è in questo contesto che si colloca l'ambizioso progetto europeo dell'euro digitale: una forma digitale della moneta emessa dalla banca centrale, gratuita, accessibile a tutti, rispettosa della privacy e ancorata al valore stabile del contante", ha detto Panetta, parlando di "un'innovazione che non sostituirà le attuali banconote cartacee, ma le affiancherà, ampliando le nostre possibilità". Insomma, ha tagliato corto, "è arrivato il momento di farlo" perché lo Stato "non può essere assente nella moneta digitale". Leggi anche Assiom Forex, Panetta: Impatto dazi Usa più forte su Italia e Germania