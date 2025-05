Bonus condizionatori 2025, come funziona e a chi spetta la detrazione

Introduzione

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires).

Questa possibilità è sfruttabile anche nel caso in cui si desideri cambiare condizionatore: nello specifico si può accedere alla detrazione fiscale del 50% o del 36% per l’acquisto e l’installazione di un apparecchio per il condizionamento e la climatizzazione dell’aria in un immobile residenziale. L’aliquota varia a seconda dell’immobile in cui si installa l’apparecchio. Chi usufruisce di questa possibilità può inoltre ottenere il bonus mobili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici