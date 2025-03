Come riqualificare la vecchia casa con i bonus rimasti. La guida

Introduzione

Il patrimonio edilizio italiano è vecchio: secondo i dati Istat, il 72% degli edifici ha più di 43 anni. Non solo: il 68,5% delle abitazioni ha una classe energetica compresa tra la E la G, cioè le più basse. Secondo gli analisti, urge una riqualificazione per ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale. Come farlo? Esistono diversi bonus che sono "sopravvissuti" all'ultima legge di Bilancio, pur con requisiti stringenti e tetti di spesa abbassati. Tra questi ci sono il "bonus ristrutturazioni", il bonus "barriere architettoniche", l'ecobonus e il Superbonus nella versione depotenziata.