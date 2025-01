Bonus edilizi nel 2025. Come cambiano le detrazioni

Introduzione

Il 2025 porta con sé la fine di diverse agevolazioni, specialmente per quanto riguarda il settore dell’edilizia. Le decisioni prese dal governo Meloni - sottolinea il Sole24Ore - mostrano la volontà di ridurre l’impatto che le detrazioni hanno sulla spesa pubblica. E sono diversi i bonus, presenti nel 2024, che non saranno disponibili o che sono stati modificati per il nuovo anno.