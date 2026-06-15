Btp Italia Sì, quanto si può guadagnare con l'investimento? I dati e le simulazioniEconomia
Introduzione
La nuova emissione del Tesoro dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail arriva in una fase particolarmente favorevole. Il Btp Italia Sì, titolo di Stato indicizzato all'inflazione, sarà collocato da oggi fino al 19 giugno 2026 (salvo chiusura anticipata), con data di godimento fissata al 23 giugno e rimborso previsto il 23 giugno 2031. Il Ministero dell’Economia ha stabilito un tasso reale minimo garantito dell’1,60% annuo, con il titolo che distribuirà cedole ogni sei mesi e riconoscerà un premio fedeltà dello 0,6% del capitale investito a chi lo acquisterà in fase di emissione mantenendolo fino alla scadenza. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Il ritorno dell’inflazione
Dopo un lungo periodo caratterizzato da un progressivo rallentamento del carovita, negli ultimi mesi la dinamica dei prezzi ha mostrato nuovi segnali di accelerazione. Le tensioni geopolitiche internazionali e il rialzo delle quotazioni energetiche hanno contribuito a riportare l’inflazione nell’area euro sopra il 3%. Anche la Banca Centrale Europea ha rivisto al rialzo le proprie previsioni. Secondo le ultime stime, l’inflazione media dell’Eurozona dovrebbe attestarsi intorno al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Pur escludendo scenari estremi come quelli osservati nel 2022, Francoforte ritiene che la pressione sui prezzi resterà superiore agli obiettivi per diversi anni. A confermarlo è anche l’Inflation Expectations 5 Years Ahead Index elaborato dalla stessa Bce, che indica per il prossimo quinquennio un’inflazione media vicina al 2,3% annuo.
Per approfondire: Btp Italia Sì, fissato il tasso minimo del titolo: cosa sapere
Come si può arrivare a un rendimento vicino al 4%
La particolarità del Btp Italia Sì è la presenza di una componente variabile collegata all’andamento dell’indice Foi, il parametro che misura l’inflazione italiana per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. Se si ipotizza un’inflazione media del 2,3% nei prossimi cinque anni, al tasso reale minimo dell’1,60% si aggiunge la rivalutazione legata ai prezzi, oltre al premio fedeltà finale. In questo scenario il rendimento lordo medio annuo potrebbe avvicinarsi al 4%, un valore sensibilmente superiore a quello offerto oggi da un Btp tradizionale quinquennale, che si colloca intorno al 3,1%. Naturalmente si tratta di una simulazione e non di una garanzia: il risultato finale dipenderà dall’effettiva evoluzione dell’inflazione durante la vita del titolo.
Per approfondire: Btp Italia Sì, cosa sapere sull’emissione
Una prima cedola potenzialmente molto elevata
Le prospettive per il primo pagamento semestrale appaiono particolarmente interessanti. Le stime della Bce indicano infatti un possibile picco dell’inflazione intorno al 3,4% entro la fine dell’anno. Traducendo questo dato su base semestrale, la rivalutazione potrebbe aggirarsi intorno all’1,7%, alla quale si sommerebbe la quota del rendimento minimo garantito pari allo 0,8% per il semestre. Il risultato sarebbe una cedola vicina al 2,5% in sei mesi, equivalente a un rendimento teorico annualizzato intorno al 5%.
L’importanza del tasso minimo
L’1,60% rappresenta il vero pilastro dell’investimento. Questa soglia costituisce infatti il rendimento reale minimo che il sottoscrittore percepirà indipendentemente dall’andamento dei prezzi. Su tale base si innesta poi la componente variabile collegata all’inflazione. In pratica il titolo offre una protezione contro l’erosione del potere d’acquisto, consentendo alle cedole di aumentare qualora il costo della vita dovesse continuare a salire. È proprio questa combinazione tra rendimento minimo garantito e indicizzazione a rendere il Btp Italia Sì uno degli strumenti più interessanti per chi desidera difendere il proprio capitale dall’effetto del carovita.
Quanto rende un investimento da 10mila euro?
Poiché il rendimento finale dipende dall’inflazione, non è possibile determinare in anticipo un guadagno certo. È però possibile simulare alcuni scenari ipotetici su un investimento di 10mila euro, considerando già la tassazione agevolata del 12,5% e il premio fedeltà riconosciuto a scadenza. Ecco cosa potrebbe succedere:
- Se nei prossimi anni l'inflazione dovesse azzerarsi o addirittura diventare negativa, entrerebbe in funzione il meccanismo di protezione previsto dal Tesoro. L'investitore continuerebbe infatti a percepire il tasso minimo garantito dell'1,60% lordo annuo, con una cedola media netta di circa 140 euro all'anno e un rendimento complessivo netto di 752,50 euro nell'intero quinquennio;
- Ipotizzando invece un'inflazione media dell'1,5%, la remunerazione del titolo salirebbe al 3,10% lordo annuo. In questo caso l'incasso medio netto annuo raggiungerebbe 271,25 euro, mentre il profitto netto totale a fine investimento sarebbe pari a 1.408,75 euro;
- Nello scenario considerato più vicino alle attuali previsioni, con un'inflazione al 2,6%, il rendimento lordo annuo arriverebbe al 4,20%. Le cedole nette medie si attesterebbero a 367,50 euro l'anno, consentendo di accumulare un guadagno netto complessivo di 1.890 euro entro la scadenza del 2031;
- Se il carovita dovesse mantenersi su livelli più sostenuti, con una crescita dei prezzi del 3%, il rendimento lordo annuo salirebbe al 4,60%. In tale contesto le cedole nette medie raggiungerebbero 402,50 euro l'anno e il ritorno economico complessivo arriverebbe a 2.065 euro netti;
- Nell'ipotesi più favorevole per i sottoscrittori, caratterizzata da un'inflazione al 3,5%, il rendimento lordo annuo toccherebbe il 5,10%. La cedola media netta salirebbe così a 446,25 euro all'anno, portando il guadagno netto complessivo a fine periodo a 2.283,75 euro.
Cedole più ricche, capitale invariato
Una delle principali novità rispetto alle precedenti emissioni riguarda il meccanismo di indicizzazione. Nei vecchi Btp Italia l’inflazione rivalutava sia le cedole sia il capitale investito, che veniva restituito a scadenza maggiorato. Nel nuovo Btp Italia Sì, invece, tutta la rivalutazione viene trasferita direttamente nelle cedole periodiche. Il capitale nominale resta invariato e viene rimborsato integralmente alla scadenza. Questo sistema permette agli investitori di beneficiare immediatamente della protezione dall’inflazione attraverso flussi cedolari più consistenti.
I vantaggi fiscali
Oltre alle potenzialità di rendimento, il titolo conserva tutte le agevolazioni tipiche dei titoli di Stato italiani. Gli interessi sono soggetti a un’imposta del 12,5%, inferiore rispetto all’aliquota del 26% prevista per molte altre forme di investimento finanziario. Resta inoltre l’esenzione dall’imposta di successione e l’esclusione dal calcolo dell’Isee, entro i limiti previsti dalla normativa, per un valore complessivo fino a 50mila euro investiti in strumenti del debito pubblico. Per chi cerca una soluzione relativamente prudente, il nuovo Btp Italia Sì rappresenta quindi una delle emissioni più interessanti del 2026.
Per approfondire: Btp Italia Sì, dalle cedole al premio finale: cosa sapere. Domande e risposte