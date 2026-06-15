Dopo un lungo periodo caratterizzato da un progressivo rallentamento del carovita, negli ultimi mesi la dinamica dei prezzi ha mostrato nuovi segnali di accelerazione. Le tensioni geopolitiche internazionali e il rialzo delle quotazioni energetiche hanno contribuito a riportare l’inflazione nell’area euro sopra il 3%. Anche la Banca Centrale Europea ha rivisto al rialzo le proprie previsioni. Secondo le ultime stime, l’inflazione media dell’Eurozona dovrebbe attestarsi intorno al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Pur escludendo scenari estremi come quelli osservati nel 2022, Francoforte ritiene che la pressione sui prezzi resterà superiore agli obiettivi per diversi anni. A confermarlo è anche l’Inflation Expectations 5 Years Ahead Index elaborato dalla stessa Bce, che indica per il prossimo quinquennio un’inflazione media vicina al 2,3% annuo.

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