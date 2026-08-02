Furti durante le vacanze, i consigli per proteggere la casa

Per aiutare le famiglie a proteggere la propria abitazione anche durante i periodi di assenza, gli esperti di Verisure, hanno raccolto indicazioni pratiche e misure preventive, utili a ridurre il rischio di intrusione e a partire per le vacanze con maggiore serenità. Prima di mettersi in viaggio è bene: controllare che porte, finestre e accessi secondari siano chiusi e bloccati correttamente, senza dimenticare garage, cantine, seminterrati, terrazzi e altri ingressi. È utile controllare anche lo stato di infissi, serrature e cilindri.

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