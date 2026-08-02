Furti durante le vacanze, i consigli per proteggere la casa

Furti durante le ferie, i consigli per proteggere casa: il più curioso? Chiudere i socialEconomia
Introduzione
In estate aumenta il rischio di subire furti. Mentre si è in vacanza, le abitazioni principali vengono lasciate vuote e per i ladri è il momento ideale per entrare e svaligiarle. Per evitare di essere vittime di furti in casa quando si è via, è bene adottare alcune precauzioni e prestare attenzione a degli accorgimenti che mettono al sicuro l’abitazione. Secondo la quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell’Interno, infatti, nel 2024 sono stati denunciati in Italia 155.590 furti in abitazione, il 5,4% in più rispetto al 2023, in particolare tra maggio e agosto.
Quello che devi sapere
I dati sui furti in casa
L’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure ha confermato che il fenomeno dei furti in casa tende ad accentuarsi nei mesi estivi, quando molte abitazioni rimangono incustodite durante le vacanze. I dati evidenziano, infatti, una crescita progressiva dei furti in abitazione tra maggio e agosto: dai 9.714 casi registrati a maggio si passa ai 10.669 di giugno, ai 12.792 di luglio, fino a raggiungere i 13.581 ad agosto. Un trend di costante crescita, fino a toccare il valore più elevato ad agosto, con un aumento del 39,8% rispetto a maggio. Un dato che evidenzia come i mesi estivi siano tra i periodi più critici per la sicurezza delle abitazioni.
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Il punto debole? Le finestre
L’Osservatorio rileva, inoltre, che nel 72,6% dei casi l’abitazione è vuota al momento del furto. Per quanto riguarda i punti di accesso, nel 46,4% dei casi i ladri entrano da finestre o portefinestre, nel 33,7% dalla porta principale e nel 14,6% da una porta secondaria.
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Cosa fare per proteggere la casa
Per aiutare le famiglie a proteggere la propria abitazione anche durante i periodi di assenza, gli esperti di Verisure, hanno raccolto indicazioni pratiche e misure preventive, utili a ridurre il rischio di intrusione e a partire per le vacanze con maggiore serenità. Prima di mettersi in viaggio è bene: controllare che porte, finestre e accessi secondari siano chiusi e bloccati correttamente, senza dimenticare garage, cantine, seminterrati, terrazzi e altri ingressi. È utile controllare anche lo stato di infissi, serrature e cilindri.
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Simulare la presenza
Prima di partire è bene mettere in sicurezza gli impianti domestici, scollegando gli elettrodomestici e gli apparecchi elettrici non essenziali e verificare la chiusura del gas. Per confondere i ladri si può però simulare la presenza in casa, per esempio utilizzando timer o dispositivi intelligenti per accendere luci in diversi momenti della giornata. È inoltre opportuno evitare segnali evidenti di un’assenza prolungata, come posta accumulata, tapparelle lasciate sempre nella stessa posizione o luci costantemente spente.
No ad annunci e foto social della vacanza
Sempre per evitare che i ladri sappiano che la famiglia non sarà in casa per un lungo periodo, è indispensabile non rendere pubblica la propria assenza. Quindi è da evitare di annunciare la partenza o condividere in tempo reale fotografie, spostamenti e posizione sui social media. È preferibile pubblicare i contenuti al rientro e controllare le impostazioni di privacy dei propri profili.
Creare una rete di persone di fiducia
Quando si è via, è anche utile creare una rete di persone di fiducia, per esempio un vicino, un familiare o un amico a cui chiedere di ritirare la posta, controllare periodicamente l’abitazione e segnalare eventuali movimenti o situazioni sospette. Aggiornare i contatti di emergenza: lasciare un recapito a una persona di fiducia e, se si dispone di un sistema collegato a una Centrale Operativa, verificare che i contatti comunicati siano corretti e aggiornati.
Telecamere e strumenti di controllo da remoto
Sempre in tema sicurezza, la tecnologia è di grande aiuto soprattutto se si usano telecamere e applicazioni collegate al sistema di sicurezza che consentono di controllare l’abitazione, visualizzare le immagini, ricevere notifiche e gestire alcune funzionalità anche a distanza.
Fare una buona assicurazione sulla casa
È consigliabile anche affidarsi a una copertura assicurativa. Esistono diverse soluzioni tra cui una polizza viaggi o una polizza casa. La prima può includere la Garanzia Casa e Famiglia che, in caso di furto, copre i danni a mobili e oggetti d’arredo; apparecchiature elettriche ed elettroniche; rivestimenti, tappeti, moquette e finiture interne. La polizza casa contro furti e rapine offre invece una copertura continuativa, pensata per chi vuole una protezione stabile dell’abitazione 365 giorni l’anno. La garanzia furto può includere: risarcimento per furto di beni e oggetti assicurati, copertura per atti vandalici collegati all’effrazione, protezione per beni custoditi presso terzi o fuori casa, danni a porte, infissi e serramenti causati dai ladri.
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