Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dai profumi agli alcolici, i prodotti più rubati nei negozi italiani secondo Confcommercio

Economia

Più di sei imprese su 10 dichiarano di subire regolarmente episodi di taccheggio. Per il 19,8% dei commercianti la situazione è ancor più grave, con furti che si ripetono a cadenza quotidiana o più volte a settimana. Al primo posto tra i prodotti più rubati cosmetici e accessori per cura della persona. Subito dopo vengono abbigliamento e scarpe

ascolta articolo

L'illegalità continua a stringere una morsa sul tessuto economico italiano. Secondo l'ultima indagine presentata da Confcommercio, nel 2025 le attività criminali e l'abusivismo hanno sottratto 41 miliardi di euro alle imprese del commercio e della ristorazione. Il dato evidenzia un preoccupante trend di crescita rispetto all'anno precedente, quando le perdite si erano fermate a 39,2 miliardi. Questo scenario mette a rischio la stabilità occupazionale del Paese: sono circa 284mila i posti di lavoro regolari oggi in serio pericolo, in aumento rispetto ai 276mila registrati nel 2024.

I piccoli furti la piaga più diffusa

La minaccia principale per gli operatori economici è rappresentata dall'abusivismo commerciale. Questo fenomeno ha generato perdite per 10,5 miliardi di euro nel comparto retail e altri 8,5 miliardi nel settore della ristorazione. I piccoli furti si confermano la piaga più diffusa all'interno dei punti vendita. Più di sei imprese su 10 (62,3%) dichiarano di subire regolarmente episodi di taccheggio. Per il 19,8% dei commercianti la situazione è ancora più grave, con furti che si ripetono a cadenza quotidiana o più volte a settimana. L'impatto sul bilancio aziendale è diretto. Il 31,6% degli intervistati afferma che il taccheggio incide in modo importante sui ricavi complessivi. Nella quasi totalità dei casi esaminati (l'88% delle attività colpite), il danno economico arriva a erodere fino al 2% degli incassi commerciali.

Dai profumi alla spesa, la mappa dei prodotti più rubati

L'analisi dettagliata di Confcommercio mostra come i ladri colpiscano trasversalmente ogni settore merceologico, preferendo beni facilmente occultabili o rivendibili sul mercato nero. Al primo posto tra i prodotti più rubati si trovano cosmetici e accessori per cura della persona (indicati dal 19,7%): profumi e prodotti per l'igiene guidano la classifica. Subito dopo vengono abbigliamento e scarpe (18,9%), col settore moda che resta tra i più esposti. Accessori (16,7%), tra cui borse, gioielli e occhiali, confermano un'attrattiva molto elevata. La piccola tecnologia viene indicata da 14,1%, con batterie e accessori tecnologici di dimensioni ridotte. Ci sono poi gli alimentari confezionati (13,4%), una voce in forte crescita, con pasta, farine, caffè, tonno e carne in scatola che superano persino il comparto di alcolici e vino (13,1%). È quindi la volta di farmaci e integratori (12,5%), mentre chiudono la classifica i detergenti (8,7%) e le bevande analcoliche (5,6%).

Economia: Ultime notizie

Superbonus 110%, quanto è costato e gli effetti sull'economia italiana

Economia

Oltre 170 miliardi di euro. Questo uno dei dati più recenti relativo all'operazione...

Inps, linee guida per lavoratori colpiti da maltempo al Sud

Economia

L’Inps, con la circolare n. 54 del 13 maggio 2026, dà le istruzioni operative e contabili per...

Mercato immobiliare, salgono le compravendite ed è boom di mutui

Economia

Nel 2025 il mercato immobiliare nazionale ha rialzato la testa e grazie all'incremento dei...

Simest, finanziamenti agevolati alle PMI colpite da caro energia

Economia

Scatterà dal 25 maggio l’accesso alla misura “Energia per la competitività internazionale” di...

Giochi online, attivo limite settimanale 100€ per ricariche contanti

Economia

È entrato in vigore ieri, mercoledì 13 maggio, il limite settimanale di 100 euro per le ricariche...

Economia: I più letti