In particolare, "Il Sole 24 Ore", ha analizzato nel dettaglio il conto dell'operazione Superbonus che ha raggiunto quota 174 miliardi, come detto molto più di quanto preventivato. "Numeri che fanno riflettere e fanno capire il lavoro che Mef e amministrazione finanziaria - ha sottolineato il quotidiano economico - sono stati chiamati a portare avanti, aumentando l'attenzione proprio per intercettare i pericoli legati a chi ha sfruttato gli ultimi scampoli dell'agevolazione (al 2025 era al 65%) per poterla sfruttare pur non avendo alcuni o tutti i requisiti. Un problema che emerge anche dal confronto con gli anni precedenti in cui la quota di crediti scartati è stata circa del 3%".

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