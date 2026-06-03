Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica sarà più complesso di quello di adesso. Dovrà infatti includere nuovi elementi tecnici e dettagliati, tra cui un indicatore in kWh/metro quadro all’anno per segnalare il consumo di energia primaria e il consumo di energia finale, i requisiti minimi di prestazioni energetica, le norme minime di prestazione energetica e il potenziale di riscaldamento globale (il GWP), per indicare le emissioni di gas serra che l’immobile può produrre in kg CO 2 eq/m2 lungo tutto il corso della sua vita. E ancora, tra le nuove informazioni che dovranno obbligatoriamente essere inserite ci sono il vettore e la fonte della produzione di energia rinnovabile, la capacità di un immobile di adeguare il consumo energetico rispetto ad agenti esterni e il fabbisogno di energia annuale per ogni voce, dal riscaldamento all’acqua.