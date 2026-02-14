Introduzione
L'agevolazione fiscale per aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici (detta anche ecobonus) consiste in una detrazione Irpef o Ires da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, valida per alcuni tipi di interventi. L'incentivo è previsto anche per il 2026.
Quello che devi sapere
La riqualificazione energetica
I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall'imposta sul reddito delle società (Ires). È questo il funzionamento alla base dell'agevolazione fiscale sulla riqualificazione energetica (detta anche ecobonus). I titolari di reddito d'impresa possono usufruire della detrazione con riferimento agli immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione o dalla loro qualificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali.
Per approfondire: Bonus ristrutturazione e detrazioni fiscali: come funziona
La condizione indispensabile
Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l'accatastamento. L'incentivo può essere applicato su immobili di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali, come sopra accennato.
Per approfondire: Bonus casa 2026, ecco in quali casi lo sconto può ridursi
A chi si rivolge
L'agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l'immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, possono fruire del bonus i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni del condominio), gli inquilini e i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La convivenza more uxorio definisce l'unione di fatto tra due persone legate da una relazione affettiva stabile, che convivono come marito e moglie senza però essere sposate.
Per approfondire: Bonus casa, confermate anche nel 2026 le aliquote al 50% e al 36%
La detrazione per il 2026 e 2027
A quanto ammonta la detrazione prevista dal bonus? Per le spese relative agli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione spetta nella misura del 36%, elevata al 50% in caso di abitazione principale. Per le spese sostenute nel 2027, invece, la detrazione è del 30%. Tuttavia, in caso di abitazione principale, la detrazione sale al 36%.
Per approfondire: Bonus affitto, agevolazioni confermate anche per il 2026
Le rate annuali
La detrazione dall'Irpef o dall'Ires prevista dall'incentivo per la riqualificazione energetica dell'immobile va ripartito in dieci rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e in base all'anno in cui lo stesso è stato effettuato.
Per approfondire: Bonus mobili e 730, niente sconto per chi ha sostituito caldaia nel 2025
I principali interventi
Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi. L'agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia (che sfruttano cioè il calore stabile del sottosuolo superficiale); la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ma non solo.
Per approfondire: Mutuo prima casa, il 20% dei contratti è garantito dal fondo Consap
Gli altri interventi
Tra gli altri interventi che possono beneficiare della detrazione ci sono l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative; l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Per approfondire: Case green, entro maggio 2026 la direttiva: quanto costa all'Italia
Il bonifico
Per fruire dell'agevolazione, occorre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale. L'obbligo, spiega l'Agenzia delle Entrate, non è previsto per gli interventi realizzati nell’ambito dell'attività d'impresa. Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario delle somme (ossia, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura cui il bonifico si riferisce. Il pagamento mediante bonifico non è richiesto per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo, ai diritti per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori e alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap).
La comunicazione all'Enea
Bisogna poi acquisire e conservare l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici. Tale asseverazione è sostituibile da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Serve inoltre conservare l’attestato di prestazione energetica (Ape), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Infine, va compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, con i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese; i dati identificativi dell’edificio; la tipologia dell’intervento eseguito; il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali; l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni, insieme a quelle contenute nell’Ape, devono essere trasmesse all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Per approfondire: Bonus mobili 2026, sconto del 50% anche per le seconde case
Lo sconto in fattura
Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto Cessioni, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013, non è più possibile optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Per approfondire: Acquistato senza mutuo il 51% delle case in Italia: i dati