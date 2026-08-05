Nel provvedimento sono inoltre indicate una serie di scadenze che i soggetti della Pa sono chiamati a rispettare, ciascuno in base al proprio ruolo. Comuni e altri enti pubblici, per esempio, avranno tempo fino al 3 agosto 2027 (ad un anno dall’entrata in vigore del decreto) per registrarsi come “fonti autentiche” nel nuovo sistema e rendere disponibili i propri dati sotto forma di attestati elettronici. Entro il 3 febbraio 2028, invece, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà autorizzato a rilasciare gli attestati dopo aver appurato l’identità dell’utente tramite la Carta d’Identità Elettronica (Cie) o l’identità digitale Spid.