Due nuovi avvisi sull'App IO per chi ha una causa con il fisco. Dal 3 giugno 2026 il Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia ha ampliato il servizio dedicato alle "comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria": oltre all'avviso di trattazione in udienza, già attivo da dicembre, difensori e contribuenti possono ora ricevere direttamente sull'app le notifiche sul deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

Le comunicazioni processuali

I due nuovi messaggi disponibili sull’App IO sono riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT), inviate solitamente via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti. Al messaggio “Avviso di trattazione in udienza” - che è già disponibile dal 3 dicembre 2025 - si sono aggiunti quelli relativi alla Comunicazione del deposito dispositivo e alla Comunicazione del deposito della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, introdotti per garantire al difensore una tempestiva informazione sull'avvenuta consegna delle PEC inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

A chi è rivolto il servizio

Il servizio, realizzato in collaborazione con il partner tecnologico Sogei Spa, è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

Come attivare il servizio

L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’App IO, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.