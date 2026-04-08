It wallet, verso estensione ai 14enni senza autorizzazione genitori

L’ It-wallet potrà presto diventare accessibile anche ai minorenni a partire dai 14 anni, senza necessità di autorizzazione dei genitori. La novità è contenuta in un emendamento del governo al decreto Pnrr, approvato in Commissione Bilancio alla Camera. Il provvedimento, come riportato dal Sole 24 Ore , interviene sul Codice dell’amministrazione digitale e rientra in un testo che raccoglie diverse misure.

Accesso ai servizi digitali anche per i minori

Il testo stabilisce che “ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età sono consentiti l’accesso e l’utilizzo del punto di accesso telematico, anche per l’ottenimento e l’esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, compresi quelli resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema It-Wallet)”. Fino ad ora, come indicato sull’App Io, per utilizzare il Wallet digitale era necessario essere maggiorenni e possedere un’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica.

Niente autorizzazione dei genitori

L’utilizzo dell’It-wallet da parte dei minorenni sarà consentito “senza che sia necessario l’assenso dell’esercente la responsabilità genitoriale, fatti salvi i casi in cui la legge richieda espressamente l’intervento o l’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale per l’ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni ovvero per la fruizione di specifici servizi”. Attualmente il portafoglio digitale consente di conservare documenti con valore legale come patente, tessera sanitaria e carta disabilità. Entro un anno, in base a quanto stabilito da un decreto di febbraio, tutta la Pubblica amministrazione dovrà adeguarsi al sistema.