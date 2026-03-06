Offerte Sky
It Wallet, tutti i documenti disponibili da febbraio 2027: le novità

Gli uffici della Pa dovranno adeguarsi alle nuove regole entro un anno: i documenti dovranno quindi essere messi a disposizione dei cittadini anche in formato virtuale. Il portafoglio digitale sarà completato entro febbraio 2027, consentendo ai cittadini di essere totalmente autonomi con lo smartphone

Novità in arrivo per il portafoglio digitale. Dopo l'introduzione di patente e tessera sanitaria nel 2024, il sistema di It Wallet comprenderà anche tutti gli altri documenti della Pubblica amministrazione, compresa la nuova tessera elettorale digitale. Come stabilisce il Dpcm dedicato, firmato lo scorso 18 febbraio, gli uffici della Pa dovranno adeguarsi alle nuove regole entro un anno: i documenti dovranno quindi essere messi a disposizione dei cittadini anche in formato virtuale. Il portafoglio digitale sarà completato entro febbraio 2027, consentendo ai cittadini di essere totalmente autonomi con lo smartphone. 

Le novità per l'It Wallet

L'It Wallet oggi è contenuto all'interno della piattaforma IO e gli italiani possono disporre soltanto di tre documenti: patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità. Ma, come stabilisce il Dpcm, l'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato provvederà alla “progettazione, realizzazione, implementazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione” del sistema. Il ruolo di PagoPa è invece quello di “provvedere all'infrastruttura tecnologica” di It Wallet, oltre che “alla sua gestione e implementazione, assicurandone la continua conformità al quadro normativo nazionale ed europeo in materia di identità digitale”. 

