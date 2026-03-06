It Wallet, tutti i documenti disponibili da febbraio 2027: le novità

Le novità per l'It Wallet

L'It Wallet oggi è contenuto all'interno della piattaforma IO e gli italiani possono disporre soltanto di tre documenti: patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità. Ma, come stabilisce il Dpcm, l'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato provvederà alla “progettazione, realizzazione, implementazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione” del sistema. Il ruolo di PagoPa è invece quello di “provvedere all'infrastruttura tecnologica” di It Wallet, oltre che “alla sua gestione e implementazione, assicurandone la continua conformità al quadro normativo nazionale ed europeo in materia di identità digitale”.