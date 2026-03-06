Btp valore, collocamento chiuso a 16,2 miliardi di euro

Con 42.980 contratti sottoscritti oggi, nei 5 giorni di collocamento si è raggiunto un totale di 479.233 contratti e nell'ultimo giorno è stata raggiunta una quota di 1,13 miliardi

Il Btp Valore chiude con una raccolta complessiva di 16,22 miliardi. Con 42.980 contratti sottoscritti oggi, nei 5 giorni di collocamento si è raggiunto un totale di 479.233 contratti e nell'ultimo giorno è stata raggiunta una quota di 1,13 miliardi. Intanto, il Mef ha rivisto al rialzo la serie dei tassi cedolari annui del Btp Valore: quelli definitivi sono fissati al 2,60% per il primo e secondo anno (anziché 2,50%), a 3,20% per il terzo e quarto anno (anziché 2,80%) e a 3,80% per il quinto e sesto anno (anziché 3,50%).