Btp valore, collocamento chiuso a 16,2 miliardi di euro

Economia

Con 42.980 contratti sottoscritti oggi, nei 5 giorni di collocamento si è raggiunto un totale di 479.233 contratti e nell'ultimo giorno è stata raggiunta una quota di 1,13 miliardi

Il Btp Valore chiude con una raccolta complessiva di 16,22 miliardi. Con 42.980 contratti sottoscritti oggi, nei 5 giorni di collocamento si è raggiunto un totale di 479.233 contratti e nell'ultimo giorno è stata raggiunta una quota di 1,13 miliardi. Intanto, il Mef ha rivisto al rialzo la serie dei tassi cedolari annui del Btp Valore: quelli definitivi sono fissati al 2,60% per il primo e secondo anno (anziché 2,50%), a 3,20% per il terzo e quarto anno (anziché 2,80%) e a 3,80% per il quinto e sesto anno (anziché 3,50%).  

Il Mef alza i tassi del Btp Valore

Come ha sottolineato il Mef in una nota, l'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di stato di Borsa italiana nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banche dealer: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm, e il supporto delle due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena e Iccrea Banca. Il titolo ha data di godimento 10 marzo 2026 e scadenza 10 marzo 2032. Come ribadisce il Mef, ai sottoscrittori che manterranno il Btp Valore per tutta la durata dei sei anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito.

