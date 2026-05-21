OpenAI si starebbe preparando per la quotazione in Borsa

L'azienda presenterà nei prossimi giorni la documentazione preliminare per la quotazione in borsa (IPO), secondo quanto riportato da diversi media statunitensi. Si tratta di un segnale di una possibile accelerazione dei tempi per la quotazione a Wall Street. Dopo l’ultimo ingente round di finanziamento da 122 miliardi di dollari a marzo, la società creatrice di ChatGPT ha raggiunto una valutazione di 852 miliardi di dollari ascolta articolo

OpenAI presenterà nei prossimi giorni la documentazione preliminare per la quotazione in borsa (IPO), secondo quanto riportato da diversi media statunitensi, un segnale di una possibile accelerazione dei tempi per la quotazione a Wall Street. Dopo l'ultimo ingente round di finanziamento da 122 miliardi di dollari a marzo, la società creatrice di ChatGPT ha raggiunto una valutazione di 852 miliardi di dollari. Contattata da AFP, l'azienda non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo diverse fonti, la documentazione sarà riservata, ovvero non sarà resa pubblica.

OpenAi punta a raccogliere oltre 60 miliardi di dollari La presentazione della documentazione alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense non garantisce una tempistica precisa, poiché alcune aziende addirittura abbandonano i propri piani dopo questo passaggio. Questo segnale indica la volontà di quotarsi in Borsa a breve, mentre molti si aspettavano, nella migliore delle ipotesi, un primo passo entro la fine dell'anno, o addirittura nel 2027. Ancora lontana dall'essere redditizia, OpenAI ha un enorme fabbisogno di capitali per finanziare il suo rapido sviluppo. Lo sviluppo e l'utilizzo di modelli di intelligenza artificiale richiedono quindi un'enorme potenza di calcolo, fornita da data center, dai loro chip e dai loro server. Secondo diverse testate giornalistiche, OpenAI punta a raccogliere circa 60 miliardi di dollari con la sua IPO. Leggi anche Nvidia, fatturato record da 81,6 miliardi nel primo trimestre