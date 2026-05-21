Secondo il Financial Times, l'offerta pubblica iniziale dell'azienda potrebbe superare quella di Saudi Aramco, che nel 2019 aveva raccolto 26 miliardi di dollari. I banchieri statunitensi sperano in un anno da record, con OpenAI e Anthropic che sarebbero vicine alla quotazione ascolta articolo

SpaceX realizzerà la più grande IPO della storia. La gigantesca azienda di Elon Musk, che spazia dall'intelligenza artificiale ai razzi, ha svelato di voler fare il suo debutto in Borsa, una decisione che potrebbe ridisegnare Wall Street. Secondo il WSJ, SpaceX è sulla buona strada per raccogliere 80 miliardi di dollari o anche più con la vendita di azioni già il mese prossimo, il che secondo il Financial Times farebbe salire la sua valutazione di mercato a 1.750 miliardi di dollari. A questo livello, l'IPO di SpaceX supererebbe l'offerta pubblica iniziale record di Saudi Aramco, che ha raccolto 26 miliardi di dollari quando si è quotata in borsa nel 2019.

La quotazione consoliderà il controllo di Musk su SpaceX e Tesla Goldman Sachs si è aggiudicata l'ambita posizione di "lead-left" dell'Ipo di SpaceX, a capo dell'offerta, un duro colpo per la sua rivale Morgan Stanley. SpaceX sarà quotata al Nasdaq e le sue azioni saranno negoziate con il ticker SPCX, una speciale categoria di azioni che conferisce attualmente a Musk il controllo dell'85% dei diritti di voto. La quotazione di SpaceX consoliderà dunque il controllo di Musk su due delle aziende americane di maggior valore, appunto SpaceX e Tesla, una posizione senza precedenti nell'era moderna. Vedi anche Il caso Musk-Altman e gli oligarchi dell'IA

Starlink è diventato il principale motore di profitto del gruppo Inoltre le informazioni divulgate chiariscono che Starlink, il servizio internet satellitare di SpaceX, è rapidamente diventato il principale motore di profitto e crescita del gruppo, avendo generato 11,4 miliardi di dollari di fatturato nel 2025 (+50%) e 4,4 miliardi di dollari di utile operativo (+120%). Al contrario, la divisione AI di SpaceX ha registrato una perdita operativa di 6,4 miliardi di dollari lo scorso anno, a fronte di un fatturato di 3,2 miliardi di dollari. Ciononostante, SpaceX ha attribuito gran parte del suo potenziale all'intelligenza artificiale, dichiarando di puntare al più grande mercato potenziale "nella storia dell'umanità", con un'opportunità totale di 28.500 miliardi di dollari. Leggi anche Elon Musk sfida WhatsApp e Telegram e lancia XChat