Elon Musk sfida WhatsApp e Telegram e lancia XChat

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Arriva XChat, Elon Musk sfida WhatsApp e Telegram con un'app alternativa di messaggistica

Tecnologia
©Ansa

La piattaforma introduce funzioni simili a WhatsApp e Telegram, sostituirà le Communities entro fine maggio e supporterà gruppi sempre più ampi. In arrivo anche X Money, sistema di pagamenti in test interno, mentre X Corp valuta in futuro l'integrazione delle tre app di Musk in un'unica piattaforma

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Nessuna "everything app", come annunciato da Elon Musk oltre tre anni fa, qualche mese dopo l'acquisto di Twitter, ma vari software separati. Dopo Grok, è arrivata XChat, applicazione dedicata alla messaggistica istantanea basata sulla rete social di X. E, secondo TechCrunch, i dipendenti starebbero già testando internamente X Money, un servizio di pagamenti sul modello di PayPal.

Le funzioni di XChat

Come spiegato dall'account ufficiale, XChat - disponibile anche in Italia - include funzionalità già usate dai concorrenti, come WhatsApp e Telegram: la modifica e l'eliminazione dei messaggi inviati, il blocco degli screenshot e l'invio di contenuti multimediali che si autodistruggono. La sicurezza delle comunicazioni, che comprendono anche chiamate audio e video, è garantita dalla crittografia end-to-end.

 

La sostituzione delle Communities 

L'app è destinata a sostituire la funzione Communities, la cui dismissione è prevista per la fine di maggio. Chi gestisce le "comunità" basate su argomenti e interessi potrà trasformarle in chat di gruppo su XChat entro il 30 maggio. Al momento sono supportati gruppi fino a 350 partecipanti, ma la società ha confermato l'intenzione di estendere tale limite per favorire la migrazione delle conversazioni di gruppo più ampie.

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L'evoluzione dell'ecosistema X

L'idea originale di Elon Musk, dopo la trasformazione di Twitter in X, era quella di creare un'unica app "tuttofare", dove elementi come feed algoritmici, messaggistica, bacheche di lavoro e persino pagamenti potessero coesistere. Ad oggi, sono tre le app legate all'universo social di Musk, X, Grok e XChat, anche se il portale Engadget anticipa che in futuro la società che le gestisce, X Corp, potrebbe inglobarle in un'unica applicazione, sulla falsariga della cinese WeChat.

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