La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha spiegato che questi colloqui dovrebbero consentire ai dirigenti di presentare la propria posizione. L’indagine sulla piattaforma è partita a gennaio 2025: le accuse si basano su una supposta complicità nella distribuzione di materiale pedopornografico e sull'utilizzo di Grok - il modello di intelligenza artificiale di X - per generare deepfake sessuali ascolta articolo

Elon Musk e Linda Yaccarino sono stati convocati per oggi dalla magistratura francese per quelli che Le Monde ha definito “interrogatori volontari”, nell’ambito delle indagini aperte dagli inquirenti parigini su presunti abusi avvenuti sul social X (precedentemente noto come Twitter). La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha spiegato che questi colloqui dovrebbero consentire ai dirigenti di presentare la propria posizione. La giustizia francese intende verificare che i sistemi di moderazione e le tecnologie IA della piattaforma non violino le norme nazionali sulla tutela dei minori e della dignità personale. In ogni caso la magistratura ha fatto sapere che l’eventuale assenza del proprietario del social network "non ostacolerà il proseguimento dell'indagine”. Alla vigilia non era chiaro se Elon Musk intendesse recarsi davvero in Francia per essere sentito.

Su cosa indaga la procura francese Gli inquirenti francesi hanno aperto un’indagine su X a gennaio 2025. Secondo gli investigatori ci sarebbero stati abusi sul social network, e il caso è arrivato a coinvolgere il proprietario Elon Musk e l’ex CEO Linda Yaccarino: i due sono indagati "nella loro qualità di gestori de facto e de jure della piattaforma X all'epoca dei fatti", ha spiegato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau. Le accuse si basano su una supposta complicità nella distribuzione di materiale pedopornografico e sull'utilizzo di Grok - il modello di intelligenza artificiale di X - per generare deepfake sessuali, cioè immagini esplicite ultra-realistiche create senza il consenso delle vittime. Ai primi di febbraio di quest’anno è stata compiuta una perquisizione negli uffici della piattaforma, che ha denunciato questa ispezione come un "atto giudiziario abusivo" motivato da "ragioni politiche”. Leggi anche Deepfake, scoperte decine di app che "spogliano" foto di persone reali