Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca

Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington Avenue. Obiettivo: discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Grande assente della serata l'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, Elon Musk che si giustifica sui social: "Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante"