Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca: assente Musk
Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington Avenue. Obiettivo: discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Grande assente della serata l'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, Elon Musk che si giustifica sui social: "Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante"
- I giganti della tecnologia a stelle e strisce a cena alla Casa Bianca invitati dal Presidente americano, Donald Trump, e della first lady Melania. Grande assente della serata il patron di Tesla e SpaceX, Elon Musk. L'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo sui social: "Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante"
- Secondo quanto riportato dalla Casa Bianca, la lista degli invitati ha incluso il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, il ceo di Apple Tim Cook e quello di Meta Mark Zuckerberg. A loro si sono aggiunti una decina di altri dirigenti delle più grandi aziende di intelligenza artificiale e tecnologia
- "Un gruppo con un QI molto elevato", ha dichiarato lo stesso tycoon, dicendosi "orgoglioso" di ognuno dei suoi ospiti. A Gates, Cook e Zuckerberg si sono aggiunti il fondatore di OpenAI, Sam Altman, il CEO di Google, Sundar Pichai, e quello di Microsoft, Saty Nadella
- La cena si è tenuta nei pressi del Rose Garden, il giardino della Casa Bianca situato tra lo Studio Ovale e la West Wing. Si è trattato le primo evento dopo la ristrutturazione voluta da Trump che ha fatto pavimentare il prato e disporre tavoli, sedie e ombrelloni come nel suo club di Mar-a-Lago, in Florida
- Al tavolo con i titani della tecnologia, vicino a Bill Gates, era seduta anche Melania Trump. La first lady ha infatti ospitato un summit sull'intelligenza artificiale – a cui hanno partecipato anche alcuni ospiti – nella prima parte della giornata, interamente dedicata alla tecnologia
- Tra i presenti alla cena anche Tim Cook. L'Amministratore delegato di Apple non ha mancato di sottolineare il ruolo di Donald Trump nel promuovere investimenti e innovazione sul territorio statunitense ringraziando il Presidente e la First Lady per il “focus sull’innovazione”
- Il presidente americano ha passato la cena seduto tra la moglie Melani e Zuckerberg con il quale ha ripetutamente scherzato, invitandolo persino a iniziare "una carriera politica". Una proposta che il fondatore di Meta ha prontamente rifiutato
- Bill Gates ha invece elogiato l'iniziativa trumpiana "Operation Warp Speed" per lo sviluppo di un vaccino contro il COVID-19 e ha affermato che, sebbene "non servano nuove scoperte scientifiche" sui vaccini contro la poliomielite, "sono necessarie nuove ricerche per malattie come l'HIV e l'anemia falciforme"
- L'imprenditore ed ex amministratore delegato di Microsof ha tenuto un discorso incentrato, per la maggior parte, sui progressi nella tecnologia dei vaccini. Una scelta non casuale considerato che, poche ore prima della cena, il segretario alla Salute e ai Servizi umani, Robert F. Kennedy, scettico sui vaccini, aveva risposto ad alcune domande sull'argomento durante un'audizione al Senato