Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca: assente Musk

Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington Avenue. Obiettivo: discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Grande assente della serata l'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, Elon Musk che si giustifica sui social: "Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante"

    Forum Ambrosetti, Zelensky: “Lavoriamo per fermare la Russia"

    Mondo

    Si è aperta a Cernobbio la prima giornata della 51esima edizione del Forum Teha. Il presidente...

    Scudo penale per medici, punibilità solo per colpa grave: cosa sapere

    Salute e Benessere

    Con la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri, lo scudo penale per i medici,...

    Distrofia muscolare, una serie racconta le "sfide di normalità"

    Salute e Benessere

    La sindrome colpisce a livello globale circa 1 su 5.050 nati maschi, provocando un progressivo...