Novità in arrivo per gli utenti del Regno Unito del colosso americano del web Google che hanno diritto a partire da oggi, qualora lo vogliano, di non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dalla stessa azienda nell'ambito della tecnologia dell'Intelligenza Artificiale (IA). Lo ha deciso la Competition and Markets Authority (Cma), l'autorità per la tutela della concorrenza nel Paese. Di fatto, dunque, è stato fissato l'obbligo di consentire un possibile "opt out" specifico, in sostanza la cancellazione della finestra di AI Overviews.

La battaglia contro i giganti del web

La decisione, che era stata già predisposta lo scorso gennaio, entra adesso in vigore in Uk. L'authority ne ha definito i contorni sostenendo sia una sorta di "tutela per i consumatori e come qualcosa di finora inedito a livello mondiale", in quellè che è solamente l'ultimo capitolo nella battaglia condotta dalle autorità garanti e dal governo del Regno Unito per imporre regole sempre più ferre nei confronti dei giganti del web. "Intendiamo assicurare un più equo rapporto fra editori (del web) e consumatori", hanno sottolineato gli esperti della Cma, in una dichiarazione firmata dalla sua chief executive, Sarah Cardell. Nella comunicazione, tra l'altro, si spiega anche come risulti sempre più necessario "di fronte a strumenti come (Google's) AI Overviews, di far sì che chi produce contenuti, incluse le organizzazioni dei media, abbia un potere negoziale appropriato su come questi questi contenuti vengono poi usati" anche da parte dei colossi dell'Intelligenza Artificiale.