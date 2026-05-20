Google I/O 2026: tutte le novità annunciate alla conferenza di Google

Dalla crescita di Gemini agli assistenti proattivi Big G ridefinisce prodotti e servizi puntando su un’intelligenza artificiale sempre più conversazionale e autonoma

Tra le evoluzioni più rilevanti c’è l’evoluzione della ricerca, che si allontana progressivamente dal modello tradizionale basato su link e risultati statici. In questa direzione si inserisce Ask YouTube, una funzione che riorganizza l’accesso ai contenuti video trasformandoli in risposte strutturate. L’utente non si limita più a cercare un video ma ottiene sintesi definite “intelligenti” che combinano contenuti lunghi e Shorts, con accesso immediato ai passaggi rilevanti. YouTube, così, da piattaforma di consumo diventa un motore di conoscenza visiva.

Nel keynote di apertura del Google I/O , l'annuale conferenza dedicata soprattutto agli sviluppatori, il Ceo Sundar Pichai ha fotografato un cambio di fase ormai evidente: l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento ma una piattaforma diffusa che attraversa tutti i prodotti. I numeri parlano chiaro: la “modalità AI” nella Ricerca ha superato il miliardo di utenti attivi al mese, mentre l’intelligenza artificiale di Gemini ha raggiunto quota 900 milioni di accessi. Parallelamente, oltre 8,5 milioni di sviluppatori lavorano ogni mese sui modelli dell’azienda. Indicatori che segnalano non solo una crescita, ma una trasformazione strutturale: l’intelligenza artificiale sta diventando l’interfaccia primaria, sempre più naturale e integrata nelle esperienze quotidiane.

L’I.A. entra nel quotidiano

L’altra direttrice riguarda la produttività, con l’estensione delle interfacce vocali all’interno degli strumenti di lavoro. Funzioni come Gmail Live, Docs Live e Keep consentono di creare, modificare e organizzare contenuti semplicemente parlando, riducendo la distanza tra pensiero e azione. A queste si aggiunge Google Pics, un sistema di editing visivo basato su modelli generativi, in grado di modificare immagini in modo semplice e preciso. La produzione di contenuti, spiegano da Google, diventa così un dialogo continuo tra utente e macchina.

Ecco Spark, la scommessa sugli agenti personali

Il punto di svolta, a nostro avviso, è probabilmente rappresentato dall’annuncio di Gemini Spark: in un’era sempre più “agentica” ecco che Google introduce un assistente personale proattivo, attivo 24 ore su 24, capace di anticipare esigenze e organizzare informazioni. Accanto a questo, strumenti come Daily Brief aiutano a districarsi tra i mille impegni (e le mille mail e notifiche) che riceviamo ogni giorno. In parallelo, la piattaforma si rafforza con i nuovi modelli di I.A. Gemini 3.5 Flash e Gemini Omni. E poi c’è una novità: l’arrivo nei prossimi mesi (chissà se anche in Italia) di nuovi “occhiali intelligenti” con audio e Gemini (pronta la sfida a Meta, dunque) che offriranno assistenza vocale privata basata su ciò che stiamo osservando.