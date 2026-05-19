Technology Forum 2026 a Stresa: date, programma, ospiti ed eventi

Il prestigioso appuntamento di Ambrosetti taglia il traguardo della quindicesima edizione mettendo a confronto istituzioni, scienziati e imprese sulle frontiere tecnologiche che ridisegneranno l'economia e la società

Il Technology Forum 2026, evento organizzato dall'InnoTech Hub di TEHA Group (The European House - Ambrosetti), si prepara alla quindicesima edizione. L'appuntamento, che raccoglie l'eredità concettuale della InnoTech Community attiva fin dal 2011, è fissato per le giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026 presso il Grand Hotel Des Iles Borromées a Stresa, sul Lago Maggiore. In un percorso storico che ha visto transitare oltre 3.000 partecipanti, 1.500 aziende e 500 relatori da 50 Paesi, il Forum si conferma un importante catalizzatore per il dialogo transnazionale sull'ecosistema della ricerca e del trasferimento tecnologico.

Il programma e le tematiche

Le due giornate di lavori si articoleranno secondo una struttura tematica ben definita per analizzare i nuovi paradigmi macroeconomici, la sicurezza e la competitività industriale. La giornata di giovedì 21 aprirà i lavori focalizzandosi sul posizionamento dell'ecosistema dell'innovazione italiano all'interno dello scenario globale, ponendo l'accento sulle strategie necessarie per competere con successo nell'era della cosiddetta disruption. Il programma di venerdì 22 sposterà invece i riflettori sulle tecnologie emergenti. I panel approfondiranno le tematiche relative alle fabbriche del futuro, all'innovazione e alla competitività nel nucleare, alle strategie e agli investimenti nell'era del Deep Tech.

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale e la sovranità europea

Un focus di primaria importanza sarà interamente dedicato alla transizione digitale e alle infrastrutture strategiche europee necessarie per sostenerla. Gli esperti e gli ospiti istituzionali si confronteranno sul tema delle "AI Giga Factory", pilastri fondamentali che uniscono le esigenze energetiche all'indipendenza tecnologica e alla sovranità digitale del Vecchio Continente. Il dibattito si spingerà oltre i confini dell’intelligenza artificiale generativa tradizionale per esplorare l'avvento della Agentic AI, ovvero l'era dei sistemi autonomi di intelligenza artificiale capaci di operare e prendere decisioni in modo indipendente all'interno dei flussi aziendali e industriali, ridefinendo radicalmente l'organizzazione del lavoro del futuro.