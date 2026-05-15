Le indiscrezioni sulla fuga di notizie da parte di Best Buy suggeriscono che la prossima settimana potrebbe esserci l'avvio delle prenotazioni e, forse, un nuovo trailer in arrivo ascolta articolo

Il mondo dei videogiochi è in fibrillazione a causa di un presunto errore comunicativo da parte di Best Buy, colosso della distribuzione statunitense. Diverse segnalazioni indicano che la catena avrebbe inviato prematuramente una mail promozionale ai propri affiliati, fissando al 18 maggio 2026 l'apertura ufficiale dei pre-ordini per Grand Theft Auto 6 su PS5 e Xbox Series.

La finestra di vendita potrebbe estendersi fino al 21 maggio La notizia, circolata inizialmente attraverso canali social e streaming, parla di una finestra di vendita fisica che si estenderebbe fino al 21 maggio, accompagnata da uno sconto del 5 per cento per gli ordini online. Nonostante il materiale apparso in rete risulti graficamente coerente, la cautela rimane d'obbligo data la facilità con cui gli strumenti di intelligenza artificiale possono oggi produrre falsi digitali estremamente accurati. Qualora l'indiscrezione venisse confermata, il tempismo risulterebbe perfettamente coerente con le recenti dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive. Il dirigente ha recentemente ribadito che la finestra di lancio del 19 novembre 2026 è ormai blindata e che l'attività di marketing avrebbe subito un'accelerazione significativa proprio in questo periodo. A sostegno di tale ipotesi si aggiungono le anomalie tecniche riscontrate lo scorso 11 maggio sul sito ufficiale di Rockstar Games, rimasto offline per una breve manutenzione del database, segnale che spesso precede l'aggiornamento dei portali con nuovi contenuti multimediali o schede prodotto ufficiali. Vedi anche Ue, cambia la classificazione per i videogiochi