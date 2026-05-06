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NOW, la rubrica 4 videogiochi di maggio 2026

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Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

C’è una linea sottile che unisce i grandi giochi del momento: l’ambizione. Saros, Aphelion, MotoGP 26 e Forza Horizon 6 la percorrono ciascuno a modo proprio, spingendo genere e aspettative un po’ più in là. Queste le nostre scelte per il mese di maggio

Saros

Atteso e convincente. Saros è un'esperienza enigmatica. Atmosfere da fantascienza ritmo contemplativo e una narrazione ambientale che chiede attenzione e pazienza. Non è un titolo che strizza l’occhio a tutti, ma chi ama la fantascienza più esistenziale troverà un gioco capace di suggerire più di quanto mostri, lasciando il segno soprattutto sul piano emotivo. Qui l'articolo di approfondimento.

Saros
Saros

Aphelion

Aphelion, punta tutto sull’avventura cinematografica e sul senso di esplorazione. Il suo mondo alieno è affascinante, ostile, spesso silenzioso, e il gameplay alterna sopravvivenza, puzzle e racconto con una cura visiva che regge il confronto con le grandi produzioni narrative contemporanee.

Aphelion
Aphelion

MotoGP 26

Con MotoGP 26 si torna alla concretezza della simulazione. La fisica rinnovata, una gestione più raffinata dell’elettronica e un’AI finalmente aggressiva rendono le gare tese e credibili. È un capitolo che non rivoluziona, ma raffina, parlando chiaramente agli appassionati del motomondiale.

MotoGP 26
MotoGP 26

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 è una pura celebrazione della guida arcade di qualità. Mondo aperto dinamico, varietà sconfinata e una sensazione di libertà che resta inarrivabile. Forza Horizon continua a essere una festa su quattro ruote, e questa volta sembra ancora più grande, rumoreggiante e irresistibile.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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