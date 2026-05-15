In programma il 19 e 20 maggio negli spazi di Fiera Milano Rho, la kermesse riunisce aziende, professionisti, startup e sviluppatori provenienti da tutto il mondo. Protagonisti dell'edizione di quest'anno saranno oltre 700 speaker internazionali che interverranno su diversi palchi tematici. Tra talk, masterclass e case study, AI Week approfondirà il potenziale dell’intelligenza artificiale nel mondo contemporaneo

Milano si prepara ad accogliere la nuova edizione di AI Week 2026 , uno degli eventi più attesi in Europa nel mondo dell’intelligenza artificiale. In programma il 19 e 20 maggio negli spazi di Fiera Milano Rho, la kermesse riunisce aziende, professionisti, startup e sviluppatori provenienti da tutto il mondo. Protagonisti dell'edizione di quest'anno saranno oltre 700 speaker internazionali, tra cui esperti di settore e innovatori, che interverranno su diversi palchi tematici. La manifestazione ospiterà più di 250 espositori e più di 200 relatori, distribuiti su diversi percorsi tematici. Tra talk, masterclass e case study, AI Week approfondirà il potenziale dell’intelligenza artificiale nel mondo contemporaneo.

Il programma di AI Week 2026

Il programma dell'evento prevede più palchi diversi con conferenze, tavole rotonde, laboratori e dimostrazioni tecnologiche. Tra gli appuntamenti confermati dagli organizzatori ci sono il Main Stage dedicato ai keynote internazionali, il Tech Stage con demo tecniche e strumenti di AI, i workshop operativi e le masterclass e l'area espositiva con oltre 250 aziende. Non mancheranno l'AI Startup Summit, dedicato a startup e investitori, e le sessioni di networking professionale. Il programma prevede anche un’area esperienziale con robotica, realtà immersiva e dimostrazioni pratiche di strumenti basati su intelligenza artificiale generativa.

Attesi oltre 25 mila visitatori

Fil rouge della manifestazione è presentare casi reali di utilizzo dell’intelligenza artificiale nei diversi settori produttivi. All'evento sono attesi oltre 25 mila visitatori da tutta Europa e non solo, tra cui dirigenti, leader del settore tecnologico, investitori, startup e responsabili delle decisioni aziendali. Il calendario include anche interventi dedicati a marketing, retail, manifattura, sport, healthcare, finanza e pubblica amministrazione. E non mancheranno anche momenti formativi per manager e professionisti interessati a integrare strumenti AI nei processi aziendali, con sessioni pratiche e approfondimenti sulle tecnologie generative e sull’automazione.

Gli ospiti

Tra gli ospiti attesi dell'edizione 2026 spiccano, tra gli altri, Gian Segato, data science manager per la ricerca di Anthropic, Maria Cristina Russo, vicedirettrice generale per l'innovazione, la prosperità e la cooperazione internazionale alla Commissione europea, e Mark Hamilton, ricercatore per Google Deepmind. A intervenire sul palco di AI Week 2026 saranno anche Lucilla Sioli, direttrice dell'Ufficio europeo per l'IA, Max Ciociola, ceo e fondatore di Musixmatch, Silvia Wang, ceo di Serenis, e Shaden Alshammari, ricercatrice del Laboratorio di informatica e intelligenza artificiale del MIT.