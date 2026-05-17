Google I/O 2026, anticipazioni e novità attese a Mountain View

Tante innovazioni sono già state anticipate martedì 12 maggio nel corso dell’Android Show: I/O Edition: dalle nuove funzioni e miglioramenti di Gemini e Android, fino al nuovo Googlebook, sono molte le novità in cantiere

Manca poco all’edizione 2026 di Google I/O, l’evento annuale di Mountain View dedicato agli sviluppatori: l’appuntamento con la conferenza è infatti per il 19 e il 20 maggio, e in quella occasione saranno mostrate molte delle novità preparate da Google. Tante innovazioni, comunque, sono già state anticipate martedì 12 maggio nel corso dell’Android Show: I/O Edition: dalle nuove funzioni e miglioramenti di Gemini e Android fino al nuovo Googlebook, sono molte le novità in cantiere.

L’intelligenza artificiale di Google è al centro di profonde novità in arrivo, con l’idea di trasformarla in una Agentic AI. In primo luogo, Gemini sarà in grado di prendere i dati da un’app per svolgere compiti in altre app: per esempio sarà possibile fotografare un volantino di un evento e chiedere all’IA di trovare quell’evento su siti internet. Oppure sarà possibile fotografare la lista della spesa e chiedere a Gemini di riempire il carrello digitale sull’app della spesa online. Inoltre, con l’arrivo di Gemini su Chrome per Android, gli utenti potranno usare la funzione (ancora sperimentale) dell’auto-browse, che permette all’IA di navigare siti e compiere azioni come prenotare un biglietto su indicazione dell’utente. Gemini sarà poi in grado di usare i dati della Personal Intelligence per riempire documenti sulle app mobile.

Come riportato dal sito specializzato TechCrunch , l’azienda ha presentato Googlebook: si tratta di una nuova linea di laptop, creati con l’IA di Gemini al centro del prodotto. Per realizzarlo Google ha lavorato insieme ad Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo. La compagnia ha fatto sapere nel corso dell’Android Show che si tratta del primo personal computer creato sulla base di Gemini, per fornire agli utenti un’esperienza personalizzata di aiuto da parte dell’IA. Il laptop dovrebbe essere disponibile a partire dall’autunno.

Le novità per i creator

Passando ad Android, questa estate sarà lanciata la funzione “Screen Reactions”: questa permette di registrare allo stesso tempo il proprio schermo e se stessi, una modalità spesso utilizzata su TikTok e Reel da parte degli influencer. Inoltre Google ha stretto un accordo con Meta per ottimizzare le funzioni di Instagram sui dispositivi Android, oltre a portare alcuni tool in esclusiva sull’app di Edit del gigante dei social: tra questi ci sarà “smart enhance” per migliorare la qualità delle foto e “sound separation” per migliorare la qualità degli audio.

Il tema della sicurezza

Inoltre, tra le novità in arrivo ce ne sono anche alcune legate alla sicurezza. Google infatti, dopo i test svolti nel mercato brasiliano, espanderà a tutti gli utenti globali il sistema di protezione dai furti: funzioni come Remote Lock - che permette di bloccare il telefono a distanza - e Theft Detection Lock - che blocca in automatico lo schermo se il telefono viene strappato di mano - saranno rese disponibili in automatico. Inoltre Google ha deciso di diminuire il numero di tentativi per indovinare il Pin, e aumentare il tempo di attesa tra un tentativo fallito e un altro.

Il passaggio di dati da iPhone

Infine c’è il capitolo delle funzionalità tra Android e iPhone. Google sta infatti lavorando a un sistema di trasferimento da iOS ad Android che permetta di importare password, foto, messaggi, app, contatti e sfondo dai prodotti di casa Cupertino a quelli che usano Android. L’arrivo è previsto per quest’anno su Samsung Galaxy e Google Pixel. Sarà poi ampliato il supporto alla condivisione di foto e file con gli iPhone, con la funzione già esistente sui Pixel che verrà estesa anche agli smartphone di altre compagnie.