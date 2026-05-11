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Google Fitbit Air, come funziona il nuovo fitness tracker senza schermo

Tecnologia

 L'obiettivo è raccogliere dati biometrici in modo continuo e silenzioso, delegando l'intera visualizzazione e l'analisi delle informazioni allo smartphone. Il target è chiaro: utenti stanchi dei display sempre accesi o chi desidera monitorare la salute senza rinunciare all'orologio tradizionale

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Google si appresta a cambiare radicalmente le regole del mercato dei dispositivi indossabili. Il colosso di Mountain View ha annunciato il lancio di Fitbit Air, un tracker che rompe con il passato e avvia una profonda riorganizzazione dell'intero ecosistema salute del gruppo. Il dispositivo è già disponibile in preordine al prezzo di 99,99 euro. La vera novità non risiede in ciò che il gadget offre, ma in ciò che elimina, vale a dire lo schermo. Fitbit Air abbandona la rincorsa alle funzioni degli smartwatch per sposare una filosofia minimalista L'obiettivo è raccogliere dati biometrici in modo continuo e silenzioso, delegando l'intera visualizzazione e l'analisi delle informazioni allo smartphone Il target è chiaro: utenti stanchi dei display sempre accesi o chi desidera monitorare la salute senza rinunciare all'orologio tradizionale.

Le caratteristiche del nuovo Fitbit Air

Il modulo centrale pesa appena 5,2 grammi e si aggancia a diversi cinturini intercambiabili Si tratta del modello più compatto mai prodotto dal brand, progettato per non essere mai tolto, nemmeno durante il sonno  Nonostante le dimensioni ridotte, la dotazione tecnologica è di primo livello. Il sensore integrato rileva la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, la variabilità cardiaca, la temperatura cutanea e le fasi del sonno. Il dispositivo include anche un sistema di prevenzione per la fibrillazione atriale, una funzione finora riservata a prodotti di fascia molto più alta. L'efficienza energetica beneficia dell'assenza del display. L'autonomia dichiarata è di sette giorni. Il vero punto di forza è la ricarica rapida: sono sufficienti cinque minuti di collegamento alla rete elettrica per coprire un'intera giornata di utilizzo. Per una carica completa servono invece 90 minuti.

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