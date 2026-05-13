Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da iPhone ad Android, trasferimento dati più semplice dal 1° giugno: cosa cambia

Tecnologia
©Getty

Grazie all'intervento dell'Unione Europea, Apple e Google sono costretti a semplificare il passaggio delle informazioni tra i due principali sistemi operativi

ascolta articolo

Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali: il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Gli utenti dei due principali sistemi operativi beneficeranno di nuove funzionalità sui loro dispositivi che dovrebbero offrire nuove opportunità agli sviluppatori e ai fornitori di dispositivi connessi.

Gli utenti iPhone o Android saranno più liberi nell'acquisto di nuovi dispositivi 

Apple e Google lanceranno, quindi, una nuova soluzione per il trasferimento dei dati: uno sviluppo a suo modo storico, che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. In pratica, un utente iPhone o Android che desidera conservare i dati non sarà "obbligato" ad acquistare un nuovo dispositivo dello stesso ecosistema. Una novità che permetterà agli sviluppatori di app di fidelizzare più facilmente i propri utenti quando questi passeranno da un dispositivo all'altro.

Vedi anche

AirPods come apparecchi acustici: la rivoluzione silenziosa dell’udito

Le nuove funzionalità

La soluzione è il risultato diretto del dialogo in corso nell'ambito del Digital Markets Act, che richiede ai servizi designati (inclusi iOS e Android) di garantire un'effettiva portabilità dei dati, ed è il frutto di due anni di intensi scambi tra le aziende e la Commissione. Entro il primo giugno 2026, in seguito alla decisione della Commissione sull'interoperabilità dei dispositivi connessi, adottata nel marzo 2025, Apple dovrà implementare nuove soluzioni di interoperabilità che consentano a terze parti di accedere a diverse funzionalità. In primo luogo, gli utenti di accessori di terze parti (principalmente smartwatch) potranno visualizzare il contenuto completo delle notifiche dell'iPhone e interagire con esse, una funzionalità finora riservata agli utenti di Apple Watch. In secondo luogo, gli utenti potranno associare i propri dispositivi non Apple (ad esempio orologi, auricolari, altoparlanti, eccetera) semplicemente avvicinandoli all'iPhone, in modo simile a quanto è già possibile con gli accessori Apple. In terzo luogo, gli utenti di cuffie di terze parti potranno passare automaticamente a una chiamata sul proprio laptop mentre ascoltano musica sull'iPhone, come già avviene con i dispositivi Apple.

Leggi anche

Rivoluzione in casa Apple, cosa cambia con l’arrivo di John Ternus

Tecnologia: Ultime notizie

Spotify down per ore, migliaia di problemi in Italia e all'estero

Tecnologia

Il servizio di streaming musicale ha smesso di funzionare correttamente intorno alle 18 di oggi,...

"La Tua Festa su Spotify": scopri il primo artista che hai ascoltato

Tecnologia

Per festeggiare i suoi primi 20 anni la celeberrima piattaforma di streaming "regala" la...

Intelligenza artificiale, rilasciato il language model Domyn Small

Tecnologia

E' un modello di intelligenza artificiale da 10 miliardi di parametri multilingue, che segna una...

Trump Mobile, il telefono del presidente Usa potrebbe non arrivare mai

Tecnologia

Il telefono con cover in oro e la scritta "Trump", per il quale 600mila persone avevano versato...

Resident Evil e Devil May Cry: possibili remake e altre novità

Tecnologia

Sono vari i remake in arrivo da Capcom, che a quanto pare includono sia il primo capitolo di...

Tecnologia: I più letti