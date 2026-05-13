Grazie all'intervento dell'Unione Europea, Apple e Google sono costretti a semplificare il passaggio delle informazioni tra i due principali sistemi operativi ascolta articolo

Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali: il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Gli utenti dei due principali sistemi operativi beneficeranno di nuove funzionalità sui loro dispositivi che dovrebbero offrire nuove opportunità agli sviluppatori e ai fornitori di dispositivi connessi.

Gli utenti iPhone o Android saranno più liberi nell'acquisto di nuovi dispositivi Apple e Google lanceranno, quindi, una nuova soluzione per il trasferimento dei dati: uno sviluppo a suo modo storico, che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. In pratica, un utente iPhone o Android che desidera conservare i dati non sarà "obbligato" ad acquistare un nuovo dispositivo dello stesso ecosistema. Una novità che permetterà agli sviluppatori di app di fidelizzare più facilmente i propri utenti quando questi passeranno da un dispositivo all'altro. Vedi anche AirPods come apparecchi acustici: la rivoluzione silenziosa dell’udito