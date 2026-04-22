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Tecnologia

Rivoluzione in casa Apple, cosa cambia con l’arrivo di John Ternus

Daniele Semeraro

©Getty

L’attuale amministratore delegato Tim Cook si dimetterà a settembre. Al suo posto arriva l’ingegnere responsabile, fino ad ora, dei prodotti. Spetterà a lui il compito più difficile: guidare l'azienda in una fase in cui l’equilibrio tra hardware, software e intelligenza artificiale è destinato a ridefinire l’intero settore tecnologico

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