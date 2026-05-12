Salute e Benessere
AirPods come apparecchi acustici: la rivoluzione silenziosa dell’udito
Arriva anche in Italia la funzionalità che permette alle cuffiette senza fili AirPods Pro 3 e AirPods Pro 2 di diventare un vero e proprio apparecchio acustico. Così Cupertino ridisegna il confine tra tecnologia di consumo e salute
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