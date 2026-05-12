Per festeggiare i suoi primi 20 anni la celeberrima piattaforma di streaming "regala" la possibilità di fare un vero e proprio viaggio nel tempo proponendo i momenti che hanno accompagnato gli utenti negli ultimi anni attraverso la musica ascolta articolo

Si chiama “Spotify 20: La Tua Festa su Spotify” ed è l’iniziativa pensata per festeggiare i 20 anni dalla nascita della celeberrima piattaforma che ha rivoluzionato il settore musicale grazie al suo modello “freemium”. Nata a Stoccolma da un'idea di Daniel Ek e Martin Lorentzon con l'obiettivo di combattere la pirateria musicale offrendo un servizio di streaming legale, veloce e conveniente, è stata lanciata ufficialmente nel 2008 e in poco meno di due decenni è arrivata a contare 713 milioni di utenti attivi al mese.

"Capsula del tempo" musicale Spotify festeggia il suo ventesimo anniversario con una nuova esperienza interattiva pensata per trasformare la cronologia d’ascolto degli utenti in una vera e propria capsula del tempo musicale. L’iniziativa punta a rafforzare il legame emotivo tra la piattaforma streaming e i suoi ascoltatori, facendo leva sulla nostalgia e sulle abitudini musicali costruite nel tempo. La funzione è disponibile direttamente nell’app mobile che permette agli utenti di ripercorrere la propria storia personale sulla piattaforma attraverso dati, statistiche e playlist. Si tratta di un’opzione disponibile per tutti (quindi non è necessario avere la versione Premium). Basta cercare sulla propria app i nuovi banner “Spotify 20” oppure “La Tua Festa su Spotify” per scoprire la data esatta in cui ci siamo iscritti all’app e il primo pezzo che abbiamo ascoltato sulla piattaforma. Ma anche il numero totale di canzoni uniche ascoltate e l’artista che abbiamo messo in riproduzione più volte. Accanto alle statistiche, ogni account riceverà anche una playlist speciale chiamata “Le tue canzoni preferite di sempre”, composta da 120 brani selezionati sulla base della cronologia d’ascolto personale. Vedi anche Spotify, le classifiche: artisti, album e brani più ascoltati