Spotify compie 20 anni: arriva “La tua festa su Spotify”

Spotify festeggia i suoi primi vent’anni trasformando la nostalgia musicale in un’esperienza interattiva. La piattaforma ha infatti lanciato “Spotify 20: La tua festa su Spotify”, una funzione disponibile direttamente nell’app mobile che permette agli utenti di ripercorrere la propria storia di ascolti attraverso statistiche personalizzate, playlist e curiosità mai condivise prima.

Una sorta di diario musicale digitale che racconta non solo ciò che abbiamo ascoltato, ma anche chi siamo stati negli ultimi due decenni. Perché, in fondo, Spotify non è stato soltanto un’app: è stato il jukebox sentimentale di una generazione intera. E pure della successiva. E probabilmente di quella che sta arrivando.