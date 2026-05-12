Per celebrare i suoi 20 anni, Spotify lancia “La tua festa su Spotify”, un’esperienza personalizzata disponibile direttamente nell’app che permette agli utenti di ripercorrere la propria storia musicale. Per la prima volta, inoltre, la piattaforma ha svelato anche la classifica dei 20 brani italiani più ascoltati di sempre: dai Måneskin a Gigi D’Agostino, passando per Ludovico Einaudi, MEDUZA, Gabry Ponte e Raffaella Carrà
Spotify compie 20 anni: arriva “La tua festa su Spotify”
Spotify festeggia i suoi primi vent’anni trasformando la nostalgia musicale in un’esperienza interattiva. La piattaforma ha infatti lanciato “Spotify 20: La tua festa su Spotify”, una funzione disponibile direttamente nell’app mobile che permette agli utenti di ripercorrere la propria storia di ascolti attraverso statistiche personalizzate, playlist e curiosità mai condivise prima.
Una sorta di diario musicale digitale che racconta non solo ciò che abbiamo ascoltato, ma anche chi siamo stati negli ultimi due decenni. Perché, in fondo, Spotify non è stato soltanto un’app: è stato il jukebox sentimentale di una generazione intera. E pure della successiva. E probabilmente di quella che sta arrivando.
L’esperienza personalizzata dentro l’app
La nuova funzione consente agli utenti di scoprire informazioni come il primo giorno trascorso su Spotify, il numero totale di canzoni ascoltate, il primo brano riprodotto e l’artista più ascoltato in assoluto.
Inoltre, ogni utente riceverà una playlist speciale composta da 120 canzoni considerate le proprie preferite di sempre, pronta per essere salvata, condivisa e — inevitabilmente — giudicata dagli amici con quel misto di affetto e cattiveria tipico delle playlist altrui.
Per accedere all’esperienza basta aprire l’app mobile di Spotify e cercare “Spotify 20” oppure “La tua festa su Spotify”.
Approfondimento
Spotify, le classifiche: artisti, album e brani più ascoltati
La classifica dei brani italiani più ascoltati di sempre
La vera sorpresa, però, è un’altra. Per la prima volta Spotify ha pubblicato la classifica ufficiale dei 20 brani italiani più ascoltati di sempre sulla piattaforma.
Una fotografia curiosa e anche piuttosto significativa di come la musica italiana sia cambiata negli anni dello streaming: il rock globale dei Måneskin convive con la dance di Gigi D’Agostino e Gabry Ponte, l’elettronica internazionale dei MEDUZA incontra il minimalismo pianistico di Ludovico Einaudi, mentre Raffaella Carrà continua a trasformare “Pedro” in un fenomeno trasversale e immortale.
Dentro questa classifica c’è l’Italia che esporta, che balla, che diventa meme, che si trasforma in sottofondo emotivo per TikTok, video nostalgici, rotture sentimentali e viaggi in treno guardando fuori dal finestrino come se fossimo protagonisti di un film di Luca Guadagnino. E sì, anche tu hai ascoltato “In My Mind” fingendo per qualche minuto di essere in una spiaggia del 2003 con gli occhiali specchiati. Non negarlo
La Top 20 completa dei brani italiani più ascoltati di sempre su Spotify
- “Beggin’” – Måneskin
- “In My Mind” – Dynoro, Gigi D’Agostino
- “I WANNA BE YOUR SLAVE” – Måneskin
- “Get You The Moon (feat. Snøw)” – Kina, Snøw
- “Piece Of Your Heart” – MEDUZA, Goodboys
- “Lose Control” – MEDUZA, Becky Hill, Goodboys
- “Paradise” – MEDUZA, Dermot Kennedy
- “Blue (Da Ba Dee) – Gabry Ponte Ice Pop Radio” – Eiffel 65, Gabry Ponte
- “Thunder” – Gabry Ponte, LUM!X, Prezioso
- “Freed from Desire” – Gala
- “Can We Kiss Forever?” – Kina, Adriana Proenza
- “Experience” – Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Virtuosi Italiani
- “L’Amour Toujours” – Gigi D’Agostino
- “Bad Memories” – MEDUZA, James Carter, Elley Duhé, FAST BOY
- “ZITTI E BUONI” – Måneskin
- “Mi Historia Entre Tus Dedos – Remastered 2020” – Gianluca Grignani
- “Destination Calabria – Radio Edit” – Alex Gaudino, Crystal Waters
- “The Rhythm of the Night” – Corona
- “Nuvole Bianche” – Ludovico Einaudi
- “Pedro” – Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà