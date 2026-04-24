Spotify, le classifiche: artisti, album e brani più ascoltati

Introduzione
La piattaforma svedese ha pubblicato le classifiche dei suoi primi vent’anni. Taylor Swift è l’artista più ascoltata, Blinding Lights di The Weeknd ha conquistato il primato del brano con più riproduzioni grazie agli oltre cinque miliardi di streaming e Un verano sin ti di Bad Bunny ha ottenuto la prima posizione nella classifica degli album
Quello che devi sapere
Spotify, le classifiche
In occasione del suo ventesimo compleanno, Spotify ha pubblicato le classifiche musicali di artisti, album e brani più ascoltati di sempre sulla piattaforma. Pop, urban e rap dominano gli ascolti.
Taylor Swift è l’artista più ascoltata di sempre
La voce di You Need to Calm Down ha conquistato il primo posto nella classifica degli artisti più ascoltati di sempre sulla piattaforma svedese. Nel 2025 la cantautrice statunitense ha pubblicato il suo ultimo album The Life of a Showgirl, trainato dal successo del singolo The Fate of Ophelia. Tra le sue canzoni più amate troviamo We Are Never Ever Getting Back Together, Shake It Off, Look What You Made Me Do, Anti-Hero e Cruel Summer. Spazio anche alle collaborazioni: da The Joker and the Queen con Ed Sheeran a Fortnight con Post Malone.
Spotify, i 20 artisti più ascoltati di sempre
Primo posto per Taylor Swift, medaglia d’argento per Bad Bunny e terza posizione per Drake. Tra gli artisti presenti troviamo anche Eminem, i BTS, Rihanna e Kendrick Lamar. Ecco la classifica:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
- Travis Scott
- BTS
- Post Malone
- Bruno Mars
- J Balvin
- Rihanna
- Coldplay
- Kendrick Lamar
- Future
- Juice WRLD
"Un verano sin ti di Bad Bunny" è l’album più ascoltato di sempre
In attesa dei due concerti estivi a Milano, Bad Bunny ha conquistato il primo posto della classifica degli album più ascoltati di sempre su Spotify. Un verano sin ti, uscito nel maggio del 2022, ha raggiunto la prima posizione della US Billboard 200.
Spotify, The Weeknd presente con tre album
L’artista canadese ha conquistato ben tre posizioni all’interno della classifica degli album più ascoltati di sempre: secondo posto per Starboy, quarto posto per After Hours e ventesimo posto per Beauty Behind The Madness. Bad Bunny, Taylor Swift, Drake e Post Malone sono presenti con due album a testa.
Spotify, i 20 album più ascoltati di sempre
Medaglia d’oro per Un Verano Sin Ti di Bad Bunny, seconda posizione per Starboy di The Weeknd e terzo posto per ÷ (Deluxe) di Ed Sheeran. Olivia Rodrigo, subito fuori dal podio, è l’artista femminile con il miglior posizionamento in classifica. Questi i venti album più ascoltati di sempre:
- Un Verano Sin Ti di Bad Bunny
- Starboy di The Weeknd
- ÷ (Deluxe) di Ed Sheeran
- SOUR di Olivia Rodrigo
- After Hours di The Weeknd
- SOS di SZA
- Hollywood’s Bleeding di Post Malone
- Lover di Taylor Swift
- AM di Arctic Monkeys
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? di Billie Eilish
- Future Nostalgia di Dua Lipa
- beerbongs & bentleys di Post Malone
- ? di XXXTENTACION
- MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) di KAROL G
- YHLQMDLG di Bad Bunny
- Doo-Wops & Hooligans di Bruno Mars
- Views di Drake
- Midnights di Taylor Swift
- Scorpion di Drake
- Beauty Behind The Madness di The Weeknd
“Blinding Lights" di The Weeknd è il brano più ascoltato di sempre
The Weeknd ha conquistato il gradino più alto del podio nella classifica delle canzoni più ascoltate di sempre sulla piattaforma svedese. L’artista ha trionfato con il brano Blinding Lights che attualmente conta oltre cinque miliardi di riproduzioni. La canzone è contenuta nell’album After Hours.
Spotify, The Weeknd, Ed Sheeran e Billie Eilish presenti con più brani
Oltre ad aver conquistato la prima posizione nella classifica dei brani più ascoltati di sempre, The Weeknd è presente anche con Starboy al quarto posto. Ed Sheeran e Billie Eilish seguono il collega con due canzoni a testa. Il cantautore inglese è presente con Shape of You e Perfect, l’artista americana vanta BIRDS OF A FEATHER e con lovely con Khalid.
Spotify, i 20 brani più ascoltati di sempre
Prima posizione per The Weeknd, medaglia d’argento per Ed Sheeran, terzo posto per il gruppo The Neighbourhood, a breve in concerto a Milano. In classifica troviamo anche Harry Styles, Lewis Capaldi, gli Imagine Dragons e Billie Eilish. Ecco la classifica dei venti brani più ascoltati di sempre su Spotify:
- Blinding Lights di The Weeknd
- Shape of You di Ed Sheeran
- Sweater Weather del gruppo The Neighbourhood
- Starboy di The Weeknd, Daft Punk
- As It Was di Harry Styles
- Someone You Loved di Lewis Capaldi
- Sunflower di Post Malone, Swae Lee
- One Dance di Drake, Wizkid, Kyla
- Perfect di Ed Sheeran
- STAY di The Kid LAROI e Justin Bieber
- Believer degli Imagine Dragons
- I Wanna Be Yours degli Arctic Monkeys
- Heat Waves del gruppo Glass Animals
- lovely di Billie Eilish, Khalid
- Yellow dei Coldplay
- The Night We Met dei Lord Huron
- Closer del gruppo The Chainsmokers e Halsey
- BIRDS OF A FEATHER di Billie Eilish
- Riptide di Vance Joy
- Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars